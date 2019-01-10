原标题：国际观察：日韩矛盾不断 关系暂难缓和

新华社东京1月10日电（国际观察）日韩矛盾不断 关系暂难缓和

新华社记者王可佳

日本二战时期强征韩国劳工案的韩方原告已向韩国法院申请扣押日方被告企业部分在韩资产，并于日前获认可。对此，日本政府9日要求韩方与其就《日韩请求权协定》展开政府间对话磋商。韩方尚未就是否同意日方要求做出决定。

除强征劳工案外，日韩近期还因韩国解散“慰安妇”基金会以及“雷达照射风波”等问题发生矛盾，两国关系十分紧张。分析人士认为，日韩双方在相关问题上分歧明显，两国关系短期内难以缓和。

互不相让

从接到有关扣押资产通知的一刻起，日方被告企业新日铁住金公司将不能出售在韩合资企业的股份，相关权限受到限制。

除此案外，两国间至少有十余起涉及日本企业的同类索赔诉讼。其中，去年11月韩国大法院（最高法院）判处日本企业三菱重工承担赔偿责任一案的原告方表示，若与被告方面的磋商无法实现，也将于3月1日前后向法院申请扣押该公司的资产。

日本媒体称，日本政府就强征劳工案向韩国政府提出交涉，意在避免事态影响面进一步扩大，日本相关企业遭受进一步损失。

不过，韩国总统文在寅在10日的新年记者会上就这一问题表现出了较为强硬的姿态。他敦促日本在历史问题上采取谦逊态度，尊重韩国司法机构的审判结果，同时称日方试图把强征韩国劳工索赔案政治化并引发争议不明智。

分析人士指出，基于《日韩请求权协定》进行磋商必须在两国都同意的情况下才能进行。日本政府2011年曾拒绝韩方根据这一协定提出就“慰安妇”请求权问题进行磋商的要求。由于韩国政府已表示将尊重司法裁决，日方此次磋商要求能否打破局面目前尚不明朗。

据日媒报道，如果《日韩请求权协定》外交磋商和相关仲裁程序都无法解决问题，日本政府可能考虑就此事向海牙国际法院提起诉讼。同时，日本首相安倍晋三在媒体上公开表示，日方将基于国际法严正应对，他已指示相关政府部门讨论具体对抗措施。日媒称，日本政府内部已有人提议对韩国进口产品加征关税。分析人士认为，一旦日方采取更强硬的做法，将有可能令两国关系更加紧张。

缓和不易

近一段时间以来，困扰日韩关系的问题除了强征劳工案以外，还有韩国宣布解散依据《韩日慰安妇协议》设立的“和解与治愈基金会”一事。

分析人士指出，由于日韩之间的历史问题长期而复杂，要想解决绝非易事。日本坚称相关索赔问题已经通过1965年的《日韩请求权协定》解决，但韩方认为这一协定不影响强征劳工受害者个人对日方的索赔权，双方分歧明显。而在韩国民间，要求日方反省历史的呼声强烈。韩国民众9日在首尔举行“慰安妇”问题“周三集会”开展27周年纪念活动，要求日本政府就二战时期强征“慰安妇”的罪行道歉并对“慰安妇”受害者进行赔偿。

而就在日韩关系因历史问题波澜不断之际，上月下旬两国之间又发生了关于韩国海军舰艇是否对日本巡逻机进行了火控雷达照射的争论。争论愈演愈烈、不断升级，已发展为双方竞相对外公布现场视频的“宣传战”。

日本《朝日新闻》分析称，由于日韩在半岛问题上需要携手合作，日本政府原本希望尽快解决雷达照射问题，避免事态扩大，但最终还是公布了有关视频，其背后原因是安倍政权不愿向韩方示弱。

在日韩关系波澜不断，双方间不信任感不断增加的情况下，日媒对两国关系在短期内改善并不乐观。日本广播协会电视台报道说，围绕强征劳工案的事态恐难在短期内平息，日本政府内有声音认为，日韩关系近期很难出现改善。（参与记者耿学鹏、田明）

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