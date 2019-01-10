原标题：通讯：一位中企员工眼中的“红海行动”——也门撤侨回忆

新华社亚的斯亚贝巴1月10日电 通讯：一位中企员工眼中的“红海行动”——也门撤侨回忆

新华社记者王守宝

2019年春节将至，作为外派人员，坚守在亚丁湾西岸国家吉布提的陈晓端时常回想起一年前自己回家过年的场景。

2018年正月初九，中国招商局港口控股有限公司吉布提项目综合部经理陈晓端回到老家福建安溪探亲。小县城的商场里到处是浓浓的年味，电影院门口《红海行动》的海报特别显眼。这部以中国海军参与亚丁湾护航、打击海盗及也门撤侨行动为故事原型的电影，成为正月里热映的大片和舆论焦点。

在手机上买好电影票后，陈晓端便迫不及待地带着妻子和女儿一起走进了放映厅。除了欣赏大家津津乐道的火爆、震撼的电影场面，陈晓端对这部电影的期待，还有一个特殊原因：作为公司外派吉布提的常驻工作人员，他曾亲身经历了也门撤侨行动。

时间回到2015年。从3月26日开始，沙特阿拉伯等国出动战机，连续对据守也门首都萨那、亚丁等城市的胡塞武装发动空袭，也门安全形势严重恶化。中国政府高度重视在也门中国公民和机构的安危，果断做出撤侨决定。

那时，在亚丁湾索马里海域执行护航任务的中国海军第19批护航编队也严阵以待。从3月29日起，中国驻也门大使馆开始有序组织中国公民撤离，中国海军护航编队多次赶赴也门执行撤离任务。

4月7日凌晨，在中国驻吉布提大使馆组织和领导下，陈晓端和同事及其他中资企业驻吉员工来到吉布提港，迎接最后一批乘坐护航军舰从也门撤离的中国同胞和其他国家公民。1时10分许，中国海军临沂舰搭载撤离人员缓缓靠抵吉布提港，在码头昏黄灯光和夜色的映衬下，更显肃穆和庄重。

使馆工作人员和中资企业员工列队站在码头前沿，静静地等待。“我分明能感受到所有人内心都是激动澎湃的，因为我们要迎接的是一批刚刚从战火纷飞的国家平安撤离的中国同胞和外国公民。”陈晓端清晰记得当时的心情。

随着14名中国驻也门大使馆工作人员、24名在也门的中国公民和45名斯里兰卡公民疲惫但放松地走下军舰舷梯，本次撤侨行动中最后一批自愿撤离的中国公民顺利抵达吉布提。

在现场，协助媒体进行采访的陈晓端听到了来自中国同胞和外国公民对撤侨行动的真切心声。一名中国同胞激动地表示：“自己离家更近了，感谢中国海军做出的贡献。”一名斯里兰卡公民同样激动地感谢来自中国的无私帮助：“通过此次行动，自己收获的比期待的还要多，很开心结识了很多中国朋友，中国人真的非常友好。”

“在吉布提的我们虽未经历也门的战火，但对这些发自肺腑的心声却感同身受。”陈晓端说。

撤侨期间，在中国驻吉布提大使馆号召和领导下，在吉各中资企业及单位积极响应，纷纷以实际行动为撤侨行动贡献力量，妥善协调解决了撤侨军舰在吉布提港的靠离泊、撤离人员的食宿交通和医疗急救等事宜。

“就像《红海行动》中展现的蛟龙式团队作战精神一样，本次撤侨行动也是一次团体协作的典范，在中国海军、我驻外使馆、中资企业等不分昼夜的努力和密切协作之下，本次行动各环节都完美衔接，顺利完成。”陈晓端说。

在此次也门撤侨行动中，中国政府分四批共撤离600多名中国公民，还协助270余名外国公民安全撤离，充分体现了中国海军高尚的国际人道主义精神和中国作为负责任大国对维护国际和平与安全的担当精神。

时光飞逝，转眼已过去三年多时间，现在回想起撤侨行动，陈晓端依然感慨万分：“在中国企业更多走向世界的今天，海外特殊环境带来的各种风险，无论是自然灾害、恐怖分子活动还是战争冲突，有时不可避免。但是今天，我们有一支强大的中国海军，为海外中国公民和企业带来更多安全保障，就像电影中那句令人暖心的台词，‘别怕，我们是中国海军，我们带你们回家。’”

(责编：刘洁妍、常红)