原标题：新华国际时评：美国难从叙利亚脱身

新华社北京1月10日电 题：美国难从叙利亚脱身

新华社记者 蔺妍

“一石激起千层浪”。美国总统特朗普去年年底抛出的撤军叙利亚这一块“石”，持续在中东激起波浪。

中东地区各种力量的博弈纷繁复杂，教派之间的冲突经年持久，各种势力与美国的恩怨盘根错节。虽说 “三十六计走为上策”，但是美国军队想毫不拖泥带水地撤出叙利亚，显然不是特朗普在发推特时所想的那么容易。

特朗普突然宣布从叙利亚撤军，遭到美国国内的广泛质疑，其中东盟友更是无法淡定。在沙特、以色列等国看来，特朗普撤军决定是“冲动的突发奇想”。而此前在美军支持下打击地区恐怖组织的库尔德武装也担心，美军撤出后，他们可能遭受来自土耳其的袭击。在叙利亚与美国并肩作战的欧洲盟友，担心美国撤军会让地区恐怖主义势力重新做大，威胁欧洲安全，使欧洲“更加脆弱”。

在各方压力下，特朗普不得不改变说法，称美军将“缓慢”撤离。美方官员澄清，撤军有前提条件，目前尚无明确时间表，且将在与盟友高度协调下完成。美国总统国家安全事务助理博尔顿、国务卿蓬佩奥最近先后访问中东，目的之一就是安抚盟友。

土耳其是美国撤军决定的另一牵制因素。特朗普最初表示将从叙利亚撤军，一度让土方满心欢喜。如今美方说要有条件撤军，其中一个条件是要土耳其承诺不对被其视为“恐怖分子”的库尔德武装动武。由于美土两国在此问题上存在严重分歧，土耳其总统埃尔多安日前拒绝会见来访的博尔顿。

在特朗普宣布撤军叙利亚之后，美国《国家利益》杂志发文评论说，美国此举将给世界留下一个“善变自私”的印象：它会“在一念之下抛弃合作伙伴”。即使现在美方对撤军的表态改变，美联社的评论依然认为，撤军时间表的变化将导致盟友不知所措。

让叙利亚前线的美国军人回家，这是美国国内很多人的愿望。但为何长期以来，许多美国总统都会面临“带我们的孩子们回家”的困局？因为美国的对外干涉战略总是伤人又伤己，终难免“作茧自缚”的困局。身处叙利亚的美国士兵们，至少目前还看不到回家的路。（完）

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