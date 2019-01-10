外交部：欢迎更多外企分享中国发展机遇

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷主持今日例行记者会。

实录如下：

问：我们已经看到了中方发布的朝鲜最高领导人金正恩访华相关情况。请问中方如何评价金正恩此次访华的成果？今年是中朝建交70周年，中方对中朝关系未来发展有何期待？

答：中方和朝方都已经发布了金正恩委员长访华的消息。中方高度评价金正恩委员长在中朝迎来建交70周年之际、新年伊始对中国进行访问。正如你看到，习近平总书记、国家主席同金正恩委员长进行了深入友好的会见、会谈。两国领导人就中朝关系和共同关心的问题深入交换意见，达成了重要共识。据我了解，双方还通报了各自国内的形势。

中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针。在双方共同努力下，中朝关系在2018年掀开了新的历史篇章。双方以实际行动展示了中朝友谊的强大生命力，彰显了中朝共同致力于推动半岛问题政治解决进程的坚定意志。

今年是中朝建交70周年。中方愿同朝方保持高层交往、加强战略沟通、深化务实合作，推动中朝关系在新的时期不断取得新的发展，持续推进半岛问题政治解决进程，更好造福两国人民，为地区和世界和平稳定与发展繁荣作出积极贡献。

问：据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩已邀请习近平主席访朝。请问习主席何时访朝？

答：中朝之间有高层互访的传统。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着重要的引领和推动作用。我们愿同朝方加强高层交往，深化战略沟通，扩大交流合作。如果有这方面的消息，我们会及时发布。

问：中国驻加拿大大使卢沙野昨天发表的一篇文章引起了外界的关注。卢大使文章称，中方拘捕2名加拿大公民是对加方拘押孟晚舟的报复，称中方举措系自卫行为。这是否相当于承认了中方拘捕两名加拿大人是对加方的报复？

答：希望你能准确阅读和理解卢沙野大使的文章。如果你懂中文的话，建议你看看原文，避免有些报道或评论对卢大使文章进行歪曲解读或延伸。

关于孟晚舟事件，我们已多次表达过中方的立场。加拿大方面在承认孟晚舟女士没有违反加拿大法律的情况下，仅仅根据美方的意志，就无理、错误地拘押孟晚舟女士。中国人民对这一行径表示强烈愤慨。我们要求加拿大方面纠正错误，立即释放孟晚舟女士。

至于你提到的两个加拿大公民，我们已公开明确告知全世界，他们是因为涉嫌从事危害中国国家安全的活动而被依法采取强制措施。

问：你能否确认习主席确已接受金正恩发出的访朝邀请？根据朝中社报道，习主席去年3月就接受了访朝邀请。如果属实，他为什么到现在还没有访问朝鲜呢？

答：我刚才已经说过，中朝两党两国之间一直有高层互访的传统。高层交往在中朝关系发展中历来发挥着重要的引领和推动作用。请大家稍安勿躁。如果有消息，我们会及时向大家通报。

问：我们注意到，特斯拉首家海外工厂在上海正式开工建设。特斯拉公司CEO马斯克昨天表示，中国的发展速度和办事效率令人印象深刻。特斯拉会努力把上海工厂建造成世界最先进的工厂之一，更好实现互利共赢。他还说，中国改革开放有扎实的举措，长期来看，我对中国的未来很乐观。你如何评价这样暖色调的表态？

答：我注意到了有关报道。大家可能也已经看到，李克强总理昨天下午会见了马斯克首席执行官。特斯拉上海工厂是中国新能源汽车领域放开外资股比后的首个外商独资项目，我们对这一项目开工建设表示祝贺。

根据我从媒体了解到的情况，特斯拉项目从签约到土地摘牌，再到正式启动开工，只用了半年左右的时间。我想这可能是马斯克先生感到高兴和激动的一个原因。这充分表明中国一系列对外开放政策正在实实在在地推进，也说明很多外国企业对中国进一步改革开放的承诺和经济增长的前景是有信心的。

改革开放40年来，一批批外国企业涌入中国市场，助力了中国改革开放进程，也分享着中国经济发展的红利。中国将坚持奉行互利共赢的开放战略。我们欢迎更多的外国企业积极参与到中国新一轮高水平对外开放中来，更好分享中国发展的机遇。

问：据报道，挪威政府正考虑是否追随其他西方国家排除华为公司参与5G网络建设。中方对此有何评论？是否认为这将危及中挪自贸协定的达成？

答：我不愿也不便对这类报道发表评论。如果我们仅仅根据一些人云亦云的报道对有关国家政府的政策作出评论，这是不公平的。你可能需要请报道里提到的有关国家政府作出澄清，看看他们的正式立场到底是什么。

作为原则，中国政府一向鼓励中国企业按照所在地区和国家的法律法规和商业规则来行事。同时，我们也一向要求所有国家能给予中国企业公正、平等的待遇。其实你后半部分的提问也说明了一个道理，就是公正、平等的待遇必须建立在相互给予的基础上。如果打破这种平衡，我相信对任何经济体来说都不是好事。

问：美国一家运动服装公司决定停止从中国进口商品。该公司声称这些商品是由新疆一所教培中心的“工人”通过强制劳动生产的。中方对此有何评论？

答：你能说一下这家公司的名字吗？

记者解释：公司名字叫Badger Sportswear。他们为大学生生产运动类服装。

答：作为原则，我们不对任何企业的生产或商业布局作评论。但是，如果美联社报道提及的这家企业是基于错误的信息停止和中国开展贸易往来，我认为对这家企业来说是可悲的。

我想强调，第一，中国已经废除了劳教制度。新疆职业技能教育培训和有关方面所谓的“强制劳动”完全是性质不同的两码事。第二，关于新疆开展职业技能教育培训工作的情况，新疆自治区主席雪克来提·扎克尔曾就此作了详细介绍，你可以查阅。

(责编：刘洁妍、常红)