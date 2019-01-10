2019美国消费电子展：涂鸦智能助力智能家电互联

图为2019美国CES展上，涂鸦智能展区的到访客户。

人民网拉斯维加斯1月9日电（记者李晓宏）被视为全球科技“风向标”的美国电子消费展（CES），每届看点都将引领一股科技浪潮：2013年的平板电脑、2015年的VR设备、2016年的智能汽车等。2019年CES的热点之一，是智能家居的落地。

随着电灯、电视、空调、冰箱、洗衣机、扫地机等家电品牌、制造商、零售商、运营商纷纷拥抱智能化，不同品类间智能家电的兼容性问题日益凸显。作为全球化智能平台、一站式人工智能物联网解决方案提供商，涂鸦智能公司9日与西蒙电气（中国）、美国强凌电子（TCP）等多家国际知名企业签约合作，推进家电跨品牌互联互通的物联网时代到来。

数据统计，2016—2022年全球智能家居市场规模年均增长率在14%左右，预计在2022年将达到1220亿美元。在全球拥有21家子公司和17个海外生产基地、销售网络遍及四大洲90多个国家和地区的西蒙电气，1999年进入中国市场以来，以生产Simon品牌低压电器及其附件、照明灯具为主，产品涵盖楼宇控制系统，智能安防系统等领域。此次携手涂鸦智能，是第一次与平台型公司合作，旨在加快智能家居全球化脚步。

随着智能硬件、物联网、人工智能等技术的推进，以及照明行业的产业升级，智能照明产业正在步入高速发展阶段。有数据统计，预计到2020年，全球智能照明市场规模可达267亿美元，其中灯具和相关配件市场规模约为92亿美元，占比超过6%，年复合增长率超过20.9%。

总部位于俄亥俄州的TCP，是全球绿色照明行业规模最大、品质最好的节能光源企业之一，主营产品包括各类优质节能灯、LED灯、电子日光灯以及应急安全灯等。与涂鸦签约合作后，将共同推出系列照明及电工类产品，并借助涂鸦智能在人工智能、物联网等技术领域的优势，推进智能照明在日常智能家居场景中的深度融合应用，为用户提供触手可及的智慧生活体验。为了开拓更大的市场空间，涂鸦智能还将为TCP打造全线智能产品线，以更好地满足不同个体、不同层次群体的照明需求。此外，涂鸦智能还将提供市场、渠道等维度的赋能，加速TCP的智能照明业务在全球范围内的布局。

成立于2014年的涂鸦智能，经过四年发展已成长为人工智能（AI）+物联网（IoT）开发者平台，同时也是世界排名前列的语音AI交互平台，为消费类IoT智能设备提供B端技术及商业模式升级服务，从而满足消费者对硬件产品更高的诉求。

(责编：刘洁妍、常红)