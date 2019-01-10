探险者现只需10万美元就可探访泰坦尼克号沉船

人民网讯 据今日俄罗斯网报道，从2019年开始，人们将有一个难得的机会潜入那艘一个世纪前在大西洋冰冷的海浪下沉没的泰坦尼克号沉船。

一个由美国公司Oceangate组织的“泰坦尼克号考察队”此前计划于2018年5月潜入沉船遗址。但由于天气原因而被推迟，并重新安排在2019年。

泰坦尼克号的旅行是1912年的终极豪华旅行。在一个多世纪后的现在仍然如此。从加拿大纽芬兰的圣约翰出发，在海上与潜水支援船会合，11天的探险票价为每人105129美元。这大约相当于泰坦尼克号上一等舱的票价。

从2019年6月26日开始的六次探险中，每次只有九个“任务团专家”船员的位置。据该公司称，其中四个任务团已满员，但7月25日至8月4日以及8月1日至12日期间还有有限的几个空位。

探险队加入的要求：年满18岁；能够在波涛汹涌的海面上登上小船；具有基本的机动性、灵活性和平衡性；能够参加直升机水下进出培训课程。

该公司说：“作为一名任务专家，你将潜水到沉船现场，并协助探险队在潜水支援船和泰坦号（原名独眼巨人2号，一种设计用于潜水至4000米深度的五人潜水器）上扮演一个或多个支援角色。”

自从罗伯特·巴拉德和他的团队在34年前发现泰坦尼克号残骸以来，人们对20世纪最著名的海上灾难的兴趣一直很高。

1912年4月14日，泰坦尼克号撞上一座冰山，沉入海底仅用了2小时40分钟，造成1503名乘客和船组人员丧生。这艘船正进行从南安普顿到纽约的首次航行。

专家说，这艘船的残骸正在迅速腐烂，很快就会变得无法辨认。根据一项研究，最近发现的一种“极端细菌”可以在15到20年内吃掉这艘著名沉船的残骸。（赵芮）

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