中阿(联酋)产能合作示范园投资推介会在京召开

人民网北京1月10日电（记者李欣怡、韩晓明）中阿(联酋)产能合作示范园专场推介会10日在北京国家会议中心召开，此次推介会由国家发改委外资司、全国工商联联络部指导，江苏省发改委、江苏省工商联主办，江苏省海外合作投资有限公司承办，并得到阿布扎比港务局、阿布扎比国际金融中心的支持，吸引了350余家国企、民营企业和金融机构参与。

中阿(联酋)产能合作示范园的开发建设得到了国家以及江苏省各部门的支持。推介会由中江集团董事长王斌主持，国家发改委外资司副司长郑持平、江苏省发改委副主任赵建军、江苏省工商联副主席丁荣余出席并致辞。

江苏省海外合作投资有限公司邹勇刚总经理现场介绍了中阿（联酋）产能合作示范园相关情况。哈利法工业园和阿布比国际金融中心现场进行了介绍，国开行和中信保介绍了它们为入园企业提供的金融支持政策。

入园企业新春兴再生资源有限公司现场签署了入园协议，江苏省海外合作投资有限公司与阿联酋阿提哈德航空公司签署客运合作协议。

中阿两国高度重视，合作示范园未来可期

在阿联酋阿布扎比哈利法工业区规划建设中阿(联酋)产能合作示范园，是落实两国领导人重要共识、服务“一带一路”建设的重大合作项目，国家明确由江苏省牵头推进落实。

中阿两国《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》提出，“双方共同支持中阿产能合作示范园建设，将其打造为双方共建‘一带一路’的典范项目”。目前，园区已被国家发展改革委明确为全国首家“一带一路”产能合作园区。

示范园由中江国际集团公司牵头，联合苏州工业园区、江宁、扬州、海门4个国家级开发区，共同组建江苏省海外合作投资有限公司，具体负责示范园投资开发和运营管理。截至目前，相关基础设施建设已经全面展开，首批企业已经落地开工，已有16家企业与园区签署了投资框架协议，涉及建材、化工、新能源等多个行业，投资总金额达64亿元人民币。

四大服务优势，为入园企业保驾护航

中阿(联酋)产能合作示范园位于阿联酋阿布扎比哈利法港，地址位置优越。交通便利，距离首都阿布扎比和迪拜分别为60公里和80公里，全程高速连接，车程均在1小时以内。园区总占地12.2平方公里，首期启动区为2.2平方公里。

投资成本低。入园企业享受当地最低的土地租赁价格。水、电、人工等生产要素综合成本明显低于国内。此外，园区内企业和个人还免征增值税、所得税、消费税和中间环节的各种税费，真正实现了零税率。

管理服务优。园区紧邻中远海运集团建设运营的阿布扎比哈利法港，该港口是中东地区先进的自动化港口，货物便捷直达全球。园区采用江苏开发区通行的“一站式服务中心”模式，让企业入园投资更加便捷，如同身处国内。

金融支持强。阿联酋是中东金融中心，资本自由流动。目前多家中资金融机构已与园区建立战略合作，为入园企业提供全方位、高效率的定制化服务。示范园金融服务平台正在组建，未来将更好为入园企业提供金融支持。

安全防范好。中阿双方政府均高度关注园区建设，两国政府和省级政府均签署了相关合作协议，建立了协调推进机制，妥善处理各类问题，保障企业生产经营安全。

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