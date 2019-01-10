美国政府：纳税人将为边境墙买单

人民网讯 据美国有线电视新闻网报道，白宫战略通信部主管梅塞德丝·施拉普9日在接受采访时承认，美国纳税人将为边境墙买单。

美国政府坚持认为，修改后但仍未获批准的美国—墨西哥—加拿大经济贸易协议最终将覆盖边境墙成本。

施拉普表示，这项贸易协议将为美国带来更多的就业机会和更多的业务，以及保证工资的上涨。

特朗普上周发表讲话声称，与墨加两国的贸易协议最终带来的经济效益意味着他正在兑现竞选时的承诺，他认为绝对是墨西哥在为边境墙买单。在8日的办公室讲话中，特朗普说：我们与墨西哥达成的新贸易协议将间接支付边境墙所需的资金。

但是，美国—墨西哥—加拿大贸易协议尚未获得国会批准，即使该协议通过，也不等于是墨西哥在直接或间接地支付边界墙费用。无论贸易协议带来何种经济利益，都会反映在企业收益和一些人更高的工资上，而并非直接体现美国政府的任何财政利好上。

白宫拒绝透露贸易协议将带来多少财政收益，以及其中又有多大比例将被用于建造边境墙。代理白宫办公厅主任米克·马尔瓦尼6日指出，即使贸易协议带来的经济利益可以抵掉边境墙一部分成本，仍需要国会拨款。

这一事件目前的进展与2016年竞选形成了强烈对比，当时特朗普多次承诺墨西哥将为边境墙买单。墨西哥方面断然否定了这一说法。

施拉普发表上述言论之际，白宫方面仍坚持认为南部边境存在危机，边境墙是解决这一问题的办法。特朗普和民主党在边境墙预算问题上仍处于僵局。（赵艳）

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