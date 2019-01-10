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文在寅：中国在半岛无核化进程中发挥积极作用

2019年01月10日16:08  来源：新华网
 

韩国总统文在寅10日在总统府青瓦台表示，中国在朝鲜半岛无核化进程中发挥了积极而重要的作用。

文在寅当天在青瓦台举行的新年记者会上表示，中国在帮助半岛南北关系改善、半岛无核化及和平稳定方面持续发挥着积极作用。他还表示，期待朝美领导人第二次会晤在近期举行，同时期待朝鲜最高领导人金正恩在朝美领导人会晤后访问首尔。

文在寅呼吁朝美双方在无核化对话中采取相对应的措施。朝方需要进一步做出无核化实际举措，同时也必须考虑相对应的对朝措施以推动无核化进程。他认为，缺乏互信是朝美无核化对话目前面临的关键难题。

就金正恩在新年讲话中提出有意在无任何前提条件或代价下重启开城工业园区和金刚山旅游等韩朝合作项目，文在寅表示欢迎，认为半岛南北合作项目将有利于韩朝双方。他同时表示，韩方将与包括美国在内的国际社会合作，推动解决国际社会对朝制裁等相关问题。

文在寅还阐述了政府新一年的经济施政。他说，政府仍将坚持以增加国民收入为主导推动经济增长，同时坚持创新增长和公正经济等既定方针。

朝鲜半岛局势在2018年发生重要的积极变化，朝韩领导人先后三次举行会晤，半岛南北关系实现缓和，相关势头在今年年初呈现延续趋势。金正恩1日在新年贺词中强调实现半岛完全无核化的坚定意志，并表示随时准备和美国总统特朗普再次会谈。特朗普近日表示，美朝正在就双方领导人第二次会晤地点进行协商。（记者耿学鹏 田明）

(责编：罗冰倩(实习生)、刘洁妍)
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