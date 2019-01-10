社评：大势在推动中美贸易磋商朝前走

经过延长的中美副部长级贸易磋商于北京时间9日结束。由于这两天从谈判中释出积极信息，人们对中美下一步磋商多了一些审慎的乐观。

美国总统特朗普在北京时间星期二晚上，即中美谈判尚未结束的时候，就发推文表示谈判“进行得很顺利”，这种提前对谈判给予肯定的做法是非常罕见的。

磋商结束后，中美各自发表了简短声明，措辞不一样，都显得中规中矩。中方的声明对讨论做了“广泛、深入、细致”的概述，称它为解决彼此关切问题奠定了基础。美方的声明重点谈了华盛顿的关切方向，如中国承诺从美国购买大量农产品、能源、制成品等，以及涉及知识产权保护等结构性问题，但也没有具体讲达成了什么协议。

给人的印象是，这次副部长级磋商致力于解决具体分歧，功夫下得很大，而且据说双方团队有时连吃饭都顾不上，但结束时的通报比较谨慎，调门不甚高，结论性的语言少，显得不太解渴。这契合了这次副部级工作层面磋商的性质，它虽然很重要，但双方工作组是为下一步高级别谈判做铺垫。

然而两份简短声明有一个很突出的相同点是：它们都强调了这次磋商是对两国元首阿根廷会晤重要共识的落实。这也可以看成是两份风格各异声明的结合处，传递出谈判处在两国元首掌控之中的信息。双方同意继续保持密切联系，给这次磋商留下后续的积极展望。

我们注意到，外媒的一些分析认为，近段时间美方与中国结束贸易战的整体意愿不断增加，美国领导人表达对达成协议的乐观态度变多了，美国媒体公开批评贸易战对美经济负面影响的声音变强了，美国股市所呈现的欢迎中美缓和贸易关系的取向更加鲜明了。

中美相向而行，合作解决问题不再是中方的单方面呼吁，而具有了对双方共同的吸引力。

这种变化来之不易，总结起来有以下几个原因。

一是中美不打不成交，九个多月的贸易战促使双方更加认真地了解对方的实力、态度和需求，一些误判被事实磨掉。贸易战作为胁迫手段所能产生的作用是有限的，美方一开始抱定的能够压服中国、贸易战带给美方的损失远小于中方损失的想法都被证明不切实际。

二是中方加快了改革开放步伐，中国扩大市场开放的计划并没有因为美国挑起贸易战而放缓，而是以做好自己的事情为回应贸易战的基本态度。客观说，中国改革仍有不到位的地方，美方要求的“结构性转变”有一些与中国的改革方向是一致的，是中国可以积极回应的，如降低关税、加强知识产权保护、降低市场准入门槛等，中国有些已经在做，有些进行了认识和政策上的调整，即将实施，这一切对中美立场接近形成客观上的铺垫。

当然，美方有的要求触及了中国的国家制度和意识形态管理，是中国无法接受的，美方也了解了那些要求不是他们应当坚持的。

三是贸易战是双输的游戏，这一规律正在美国方面如约显现，放眼今后，美国的金融和生产、消费都面临负面影响的不断增加。中国实力不如美方强，但中国的体制有着对困难更强的承受力，这被过去9个月证明不是虚张声势。贸易战的冲击在中方释放得更快，但中国的经济和社会运行都表现出按部就班的惊人定力，展现出中方的承受力绵延不绝，这一切增加了中国的对美谈判地位。

第四，展望2019年全年，中美从经济形势预判到应对贸易战的心理形成了更多的平衡，这为双方平等谈判打下了基础。中美贸易战打下去，双输格局越来越确定，达成协议对双方经济的激励作用则越来越值得期待。中美在互打关税牌彼此消耗之后走向握手，逐渐成为大势所指。

当然，副部长级谈判取得进展还远非中美贸易磋商的最终结果，前一段时间的情况表明，中美问题的变数常常会逆逻辑突然出现。美国一些精英已经形成对中国的新冷战思维，他们搅动局势的能力不容小觑。

希望中美双方恪守两国领导人阿根廷会晤达成的共识，珍惜得来不易的谈判进展，达成互利共赢的协议，这有利于两国人民，也有利于全世界。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)