报告说美国2018年能源碳排放增加3.4%

美国独立研究机构荣鼎咨询近日发布报告说，初步估算显示，2018年美国与能源消费相关的二氧化碳排放量增加3.4%，是过去4年里首次增加，也创下自2010年美国经济复苏以来的最大增幅。

报告说，运输业连续3年成为美国碳排放的最大源头，其中货车运输和航空业的碳排放显著增加。另外，2018年年初的寒冷天气导致供暖需求增加，也是造成2018年美国能源碳排放显著增加的一个重要因素。

电力行业也是美国能源碳排放的“大户”。报告说，2018年美国关闭燃煤发电厂数量创新高，取代燃煤发电的主要是天然气发电，天然气发电也成为满足美国用电需求增长的主力军。

总体来看，美国能源碳排放于2007年达到峰值，那之后到2015年以年均1.6%的幅度下降。自2016年以来，美国能源碳排放年均下降水平明显放缓，2018年不降反升，距完成《巴黎协定》目标越来越远。

报告写道：“美国已经偏离完成《巴黎协定》目标的轨道。2019年，这个差距会变得更大。”

2015年底，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方在法国达成里程碑式的《巴黎协定》，为2020年后全球应对气候变化行动作出安排。当年奥巴马政府在推动达成协定时，曾承诺美国到2025年将在2005年的基础上减排26%至28%。但特朗普政府上台后宣布退出《巴黎协定》，这一决定遭国际社会广泛批评。

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