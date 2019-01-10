委内瑞拉总统说不排除解散议会

委内瑞拉总统马杜罗9日表示，不排除解散由反对党联盟控制的议会，并提前举行议会选举。

马杜罗在当天举行的新闻发布会上说，制宪大会8日的提案指出，由于委议会长期处于“非法状态”并一直致力于推动推翻委政府的政变计划，故考虑解散议会并提前举行议会选举。

马杜罗说，他本人和委政府完全支持制宪大会的提案，并已指示副总统罗德里格斯跟进制宪大会的提案以推进相关工作。

马杜罗将于1月10日宣誓就职，开始新一届总统任期，至2025年。但反对党联盟控制的议会拒绝承认马杜罗新任期的合法性，并要求马杜罗将权力暂时转交给议会并重新举行总统大选。

委内瑞拉2015年底举行议会选举，反对党联盟赢得了议会的控制权。但委最高法院随后称，由于3名反对党当选议员在选举中涉嫌舞弊且不愿停职接受调查，因此宣判委议会处于“非法状态”。这一状态延续至今。根据委宪法，下一次议会选举应在2020年举行。

根据委内瑞拉宪法，新宪法尚未通过前，制宪大会将是高于任何其他政府部门的特殊权力机关。但委国内反对党联盟以及美国拒绝承认制宪大会合法性。（记者 徐烨、王瑛）

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