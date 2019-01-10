协商未果美政府将继续“停摆”

美国总统特朗普9日在华盛顿白宫与国会高层会面，但他与民主党在修建边境隔离墙问题上分歧依旧，双方不欢而散。这意味着美国联邦政府部分“停摆”仍将继续。

特朗普会后在社交媒体上说，民主党方面明确拒绝修建隔离墙的可能，称这场会面“完全是浪费时间”。参与会面的副总统彭斯随后对媒体说，“没有边境隔离墙就没有协议”。

参议院民主党领袖舒默也参加了会谈。他会后对媒体表示，民主党早在数周之前就提出了解决“停摆”的方案，现在的情况“非常、非常的不幸”。他重申，民主党愿与特朗普就结束“停摆”达成协议。

会面当天，联邦政府部分“停摆”已持续19天，接近21天的历史最长纪录。由于白宫和国会民主党在修建边境隔离墙等问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构因运转资金耗尽从去年12月22日凌晨开始陷入停顿。

白宫和国会民主党自“停摆”开始后进行了多轮谈判，但一直未能取得实质性突破。双方核心分歧在于，特朗普要求国会拨款50多亿美元用于在美墨边境修建隔离墙，民主党对此坚决反对。

由于协商无果，特朗普日前多次提及，或将动用行政权力宣布美国进入国家紧急状态，以使他绕过国会，利用已拨付的军费修建边境隔离墙。据悉，白宫律师团队正在对特朗普的这一想法进行评估。

白宫此前宣布，特朗普将于10日前往得克萨斯州边境城市麦卡伦视察，随行人员包括多名内阁成员以及白宫律师帕特·西波隆。（记者 邓仙来、孙丁）

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