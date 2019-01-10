人民网>>国际

委内瑞拉要求“利马集团”48小时内纠正对委立场

2019年01月10日13:50  来源：新华网
 

　　委内瑞拉总统马杜罗9日在电视讲话中表示，“利马集团”须在48小时内纠正对委内瑞拉的立场，否则委方将对其采取“紧急和剧烈”的报复措施。

　　由美洲14国组成的“利马集团”4日发表联合声明，要求马杜罗放弃在1月10日宣誓就职，宣布重新评估与委外交关系并对委官员实施制裁。声明还将委内瑞拉与圭亚那有争端海域的归属权划给圭亚那。除墨西哥外，“利马集团”其余13个成员国签署了声明。

　　马杜罗说，委内瑞拉不接受“利马集团”声明的任何内容，特别是关于有争端海域的归属问题。他说，如果签署声明的13国不立即纠正有关委领土问题上的态度，委方将采取“剧烈的报复措施”。

　　9日上午，委外交部长阿雷亚萨在电视直播的公开活动中向“利马集团”13个签署声明的国家的驻委使节提交了抗议书。

　　为协调对委内瑞拉问题立场，阿根廷、巴西、加拿大、智利、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、巴拉圭、圣卢西亚和哥斯达黎加2017年8月8日在利马签署《利马宣言》，宣布成立“利马集团”。（记者 徐烨、王瑛）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)
人民日报客户端下载手机人民网
 

相关专题

深度阅读

解码王毅新年首访非洲的“123456” 1月2日至6日，国务委员兼外交部长王毅应邀对埃塞俄比亚和非盟总部、布基纳法索、冈比亚、塞内加尔进行了正式访问。此行延续了20多年来中国外长每年首访都选择非洲的优良传统，表明了中方对发展中非关系的一贯高度重视。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

这次非同寻常的中美谈判 这三个细节很耐人寻味 一个动作，一句话语，一种姿态，有时都有着丰富的内涵，传递出意味深长的信号。 　　这次非同寻常的中美副部级磋商，最终应该是取得了积极的进展。美方率先公布了一个声明，粗粗看了一下，干货不少，确实来之不易；复盘这次谈判，不少细节更是耐人寻味。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved