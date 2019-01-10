委内瑞拉要求“利马集团”48小时内纠正对委立场

委内瑞拉总统马杜罗9日在电视讲话中表示，“利马集团”须在48小时内纠正对委内瑞拉的立场，否则委方将对其采取“紧急和剧烈”的报复措施。

由美洲14国组成的“利马集团”4日发表联合声明，要求马杜罗放弃在1月10日宣誓就职，宣布重新评估与委外交关系并对委官员实施制裁。声明还将委内瑞拉与圭亚那有争端海域的归属权划给圭亚那。除墨西哥外，“利马集团”其余13个成员国签署了声明。

马杜罗说，委内瑞拉不接受“利马集团”声明的任何内容，特别是关于有争端海域的归属问题。他说，如果签署声明的13国不立即纠正有关委领土问题上的态度，委方将采取“剧烈的报复措施”。

9日上午，委外交部长阿雷亚萨在电视直播的公开活动中向“利马集团”13个签署声明的国家的驻委使节提交了抗议书。

为协调对委内瑞拉问题立场，阿根廷、巴西、加拿大、智利、墨西哥、哥伦比亚、巴拿马、秘鲁、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、巴拉圭、圣卢西亚和哥斯达黎加2017年8月8日在利马签署《利马宣言》，宣布成立“利马集团”。（记者 徐烨、王瑛）

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