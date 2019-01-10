波黑首都再现重度空气污染天气

波黑首都萨拉热窝9日出现入冬以来第二次重度空气污染天气，日均悬浮颗粒物浓度达正常值的8倍以上。

根据波黑联邦水文气象研究所当天发布的公告，空气中悬浮颗粒物浓度达到每立方米427微克，而常规值是每立方米50微克。空气中二氧化硫和二氧化氮的浓度也都超过标准限值。

研究所专家提醒市民尽量减少外出，因长时间暴露于污染环境将对呼吸系统造成损害。

2018年12月初，萨拉热窝连续5天处于重度污染天气，由萨拉热窝国际机场飞往克罗地亚萨格勒布和奥地利维也纳的航班均因能见度低而被取消。

萨拉热窝空气污染的主要原因是汽车尾气、燃煤电厂和工厂排放的氮氧化物。此外，空气污染也是上世纪90年代内战的后遗症。1995年波黑内战结束后，经济形势持续恶化，大多数居民用不起电和煤气，而采用价格相对便宜的煤炭与木材取暖。

波黑国有天热气公司8日宣布，2019年天然气价格将上涨31.1%。专家预测，更多居民会用煤炭取暖，空气污染可能进一步加剧。（记者 张修智）

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