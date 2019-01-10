特写：美国政府闹“停摆”　街头生意入“寒冬”

“生意真是太差了！”在美国华盛顿白宫附近法拉格特广场路边经营快餐车的保罗叹气道。

尽管冬季时生意略差，但通常到了饭点儿，保罗的餐车窗口前排队的人却也不少。现在到华盛顿市区上班的人少了，来旅游的游客也不多，人流量下去了，这可让保罗犯了愁。

造成保罗生意陷入困境的，是已经持续近三周的美国联邦政府“停摆”。由于白宫和国会民主党就在美国同墨西哥边境修建隔离墙的问题上分歧严重，各方未能就拨款法案达成一致，约四分之一的联邦政府机构从去年12月22日凌晨起陷入停顿。

保罗的快餐车一般在上午11点到下午2点“出摊儿”，往常这个季节平均每天能卖出几十份印度特色小吃，但自从政府“停摆”后，光顾他生意的食客越来越少，日订单量直接被“腰斩”，他付不起帮手薪水，虽年纪一大把，也不得不自己出车。“我希望困难的日子早点结束。”保罗对记者说道。

小伙儿亚历山大家住与华盛顿一河之隔的弗吉尼亚州，平日里他在首都市中心骑三轮车载客观光，但“停摆”让他一整天都没揽到什么客人。更糟糕的是，由于官方性质的博物馆和动物园也“闭门谢客”，本来就不是冬季旅游热门选择的华盛顿进一步失去了对游客的吸引力。

寒风中，亚历山大蜷缩着脖子，把外套的拉链拉到了领子顶端。“来华盛顿的少了很多，人们知道很多景点都不开放，所以纷纷取消了观光计划，我个人收入因此呈断崖式下滑。”亚历山大常在各大博物馆门前“趴活儿”，对比“停摆”前后的生意，他感触明显。

在他看来，美国有必要加强边境安全，不过在整个边境上造墙“似乎没有必要”。亚历山大还说，这是总统特朗普竞选时做出的承诺，如兑现不了，可能会让他损失选票。

同样在法拉格特广场路边经营快餐车的达特主要卖龙虾卷，“停摆”让他的销售量缩水了约四分之三。他介绍说，华盛顿地区的快餐车“出摊儿”地点由市政府组织的抽签决定，基本是在热门、人少地段之间轮转。

达特对记者说，如果法拉格特广场位置的生意都不行的话，改天轮转到“停摆”单位门口，那生意会更惨淡。“华盛顿政治混乱，被惩罚的却是本分的普通生意人，这实在太让人愤懑了。”他抱怨说。

特朗普与国会民主党高层9日在白宫再度会面，然而双方在边境墙问题上继续“硬碰硬”，坐下没多久就不欢而散。双方谈判再度无果，意味着这一持续时长已逼近美国联邦政府历史上最长纪录的“停摆”仍将继续，华盛顿街头生意人的“难关”还没有到尽头。（新华社记者 孙丁、邓仙来、金悦磊）

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