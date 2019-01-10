巴西总统确认巴西退出联合国移民问题全球契约

巴西总统博索纳罗9日说，巴西有权决定是否接纳移民，他确认巴西退出联合国移民问题全球契约。

博索纳罗在社交媒体上发文说，想来巴西的人应当遵守巴西的法律法规和风俗习惯，不能随随便便地进入，更不能通过第三方契约进入巴西。巴西不会拒绝需要帮助的人，但需要建立起规章制度，各国应根据实际情况找寻最佳解决办法。

博索纳罗说，巴西新政府将捍卫国家主权，“不受外部压力影响，确立自己的规则”。

联合国移民问题全球契约全称为《安全、有序和正常移民全球契约》。契约设定23项目标，涵盖开放合法移民渠道、维护移民权益、打击人口走私、帮助移民“融入”等多个方面，但契约不具法律约束力。

2018年12月，联合国大会以152票赞成、12票弃权、5票反对的结果通过了移民问题全球契约。美国、以色列、捷克、匈牙利和波兰投了反对票。另外24个联合国会员国没有参加投票。（记者 周星竹）

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