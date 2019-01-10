法国迎来冬季打折季 民众反应冷淡

法国大部分地区9日迎来冬季打折季。但由于品牌自主促销活动日益增加，法国民众对传统打折季反应日渐冷淡。

打折季将持续6周，至2月19日结束。本次打折季备受法国商家期待。据法国商业及零售业联合会此前估计，2018年11月开始的“黄马甲”游行示威活动给行业造成20亿欧元损失，2019年1月商家库存量同比增加了10%至20%，因此纷纷期待借冬季打折季之机挽回损失，首日打折力度较往年也有所增加。

不过法国民众对打折季的热情明显减弱，反应较为冷淡。根据一项最新调查，高达56%的法国民众认为传统打折季没有意义，而这是因为法国现在全年都有品牌商家自主促销活动，导致传统打折季的吸引力大幅度降低。

有数据显示，目前法国约一半成衣以促销价格销售，品牌自主促销活动占总销售量的比例由2014年的21%上升至2017年的27%。

本次打折季首日“战绩”也不容乐观。法国春天百货集团奥斯曼旗舰店总经理皮埃尔·贝拉瑞9日下午对媒体说，打折季首日营业额同比下降10%，形势不佳。

法国打折促销的做法最早可追溯至1830年，1906年出现有关立法。最初打折商品一般为即将过季的商品，但为提高销量，许多新品也逐渐加入，打折季逐渐成为法国人消费购物的黄金期。（记者 张曼）

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