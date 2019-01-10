联合国官员呼吁关注也门人道主义局势

联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克9日说，在也门冲突方达成荷台达停火协议后，“该国仍需要在人道主义局势上取得进展”。

洛科克当天向安理会通报也门情况时说，从大范围来看，也门人道主义局势并没有好转，仍然处于“灾难状态”。也门目前有2400万人需要人道主义援助，约占全国人口的百分之八十，其中约1000万人面临严重食品短缺。此外，也门内战还迫使约330万人流离失所。

有关联合国在也门的人道主义行动，洛科克说，去年12月，世界粮食计划署在也门救助的人口数量达到破纪录的950万人。未来几个月，世界粮食计划署将实现每个月向1200万人提供救助。此外，人道主义机构正为荷台达将迎来的返乡潮做准备，如果资金充裕，2019年或将救助约1500万人。为此，他呼吁国际社会在定于2月召开的日内瓦认捐大会上慷慨认捐。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年6月，在沙特领导的多国联军支持下，也门政府军正式开始收复荷台达的军事行动。2018年12月，由联合国主持、在瑞典斯德哥尔摩举行的最新一轮也门和谈中，也门政府和胡塞武装在涉及停火、战俘交换、荷台达控制权等重要议题上达成一致。（记者 徐晓蕾）

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