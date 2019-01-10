俄外交部：日本关于争议领土言论曲解两国领导人共识

俄罗斯副外长莫尔古洛夫9日召见日本驻俄大使上月丰久，表示日本日前有关南千岛群岛（日方称北方四岛）的言论严重曲解了两国领导人此前就加快签署和平条约谈判进程所达成共识的实质，使两国民众对谈判内容产生误解。

据俄外交部网站消息，莫尔古洛夫所指日方有关言论包括“向日方移交南千岛群岛需取得当地民众认同”“日方提议放弃向俄方索赔”“和平条约问题在2019年将迎来转折”等。

莫尔古洛夫说，这种行为只能被解释为日方企图将自己的解决方案强加于另一方。俄方始终坚持此前立场，即和平条约问题的解决必须建立在两国形成全新的关系氛围、双方人民支持和日方尊重二战结果（包括尊重俄罗斯对南千岛群岛拥有主权）的前提下。

日本《读卖新闻》8日以多名日俄政府间谈判知情人士为消息源报道，日方打算在缔结日俄和平条约的同时，与俄方签署确认双方放弃争议领土相关索赔权的协定。俄方向日方移交争议岛屿后，日本政府将补偿原先在那些岛屿居住的日本公民。

俄罗斯总统普京去年11月与日本首相安倍晋三在新加坡会晤，商定依据1956年签署的《苏日共同宣言》加快俄日缔结和平条约谈判进程。宣言中有关条款规定，苏联在条约缔结后向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。俄方曾表示，两国领导人将上述宣言视为解决和平条约问题的基础，但并不意味俄方将向日方自行移交部分领土。（记者 王晨笛）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)