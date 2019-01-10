世行预计今年南非经济增速为1.3%

世界银行日前发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2019年南非经济增速为1.3%，虽比去年增速有所提高，但落后于其他新兴经济体，在撒哈拉以南非洲地区增长表现最差。

报告显示，与2018年0.9%的经济增速预期相比，南非经济增速已有小幅上升，但内需有限、政府可支配资金不足、失业率高、家庭信贷扩张增长缓慢等仍是影响南非经济增长的主要因素。预计未来几年，南非经济仍将保持缓慢增长。

南非金山大学经济与商学院院长詹尼·罗索乌在接受新华社采访时表示，政府需保持政策稳定性以促进经济发展，从而缓解严重的失业问题。

报告预计，2019年撒哈拉以南非洲地区经济增长率将从2018年的2.7%增至3.4%，今年该地区另外两大经济体尼日利亚和安哥拉的经济增长率将分别为2.2%和2.9%。

世行报告指出，受全球金融环境收紧、贸易紧张局势持续等因素影响，2019年和2020年全球经济增速预计将分别放缓至2.9%和2.8%，报告同时将2018年全球经济增速从此前预计的3.1%下调至3%。（记者 荆晶）

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