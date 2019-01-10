中国电影节在白俄罗斯举行

为期6天的中国电影节9日在白俄罗斯首都明斯克中央电影院开幕。主办方希望以此推介中国语言文化，增进当地民众对中国的了解，提高当地人学习汉语的热情。

电影节由白俄罗斯国立大学孔子学院与明斯克中国文化中心联合举办。当晚开幕式后放映了王家卫执导的功夫影片《一代宗师》，随后几天还将放映《战火中的芭蕾》《新少林寺》和《触不可及》等5部不同题材的影片。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在电影节开幕式上致辞说，在“一带一路”倡议的指引下，中白两国各领域合作不断拓宽并取得很大成就。近年来中白两国在文化教育等领域的交流活动日益频繁，中国电影节及其他各类文化交流活动的成功举办，为增进两国人民之间的相互了解和友谊发挥了重要作用，成为两国合作的新亮点。

白俄罗斯国立大学代理校长丘普丽斯表示，白中两国在文化领域的交流能够让两国人民有机会相互了解与学习。近年来白俄罗斯每年都举办中国电影节，成为当地人了解中国文化与传统的良好渠道。（记者 魏忠杰、李佳）

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