记者手记：育儿、美妆、出行——CES上观察新科技的3个趣视角

“虚拟现实”连体服、机器人“骑士”、可折叠手机、助眠音乐盒、“人造”牛肉……众多你想得到的和想不到的“黑科技”，都可以在2019年拉斯维加斯消费电子展（CES）上一睹为快。

作为全球规模和影响力最大的消费电子展会，CES汇聚全球最前沿技术和产品，更是一个看向未来的万花筒。这些新科技距离我们有多远？将如何影响和改变我们的日常生活？让我们一起从几个小场景找寻答案。

育儿篇

父母在婴儿床边俯身查看或照料宝宝，是再熟悉不过的家庭画面。有没有想过，在婴儿的眼中，父母是什么样子？

CES上展出的一款宝宝卡通摄像头，粘在孩子胸前，可以记录下“宝宝视角”看到的父母模样，以及父母对其悉心照料的点滴瞬间。随着孩子长大，摄像头也会记录下父母的容颜变化，珍藏下一个个温馨画面。

韩国公司Monit推出的一款智能纸尿裤，上面带有一枚饼干大小的感应器。感应器能通过感知湿度来识别孩子大小便，及时通过蓝牙向手机发送提示信息，便于父母及时为孩子更换。这款纸尿裤还能记录婴儿排便及睡眠的相关信息。

教育机器人、自编故事播放机、儿童睡眠监测仪、婴儿监控器……在CES上可以感受到，智能设备已全方位渗透至育儿领域。进入智能时代，母婴和育儿有望成为智能技术发展的重要领域。

美容美妆篇

高科技的不断发展，让美容美妆界也掀起一波波智能热潮。CES上展示的许多美颜“黑科技”让人眼花缭乱，包括使用自然原料一键制作护肤品的美容仪，能够分析头发健康程度的“魔杖”，语音操控的浴室“魔镜”等等。

出门该如何穿搭？涂什么色号的口红和眼影？想换个新发型又担心不好看怎么办？这些是女孩们经常会纠结的问题。记者现场体验了京东的智能“试衣间”和“试妆镜”，通过虚拟现实技术，可以切换不同的服装，看到360度的试衣效果，还能展示不同色号的口红、腮红、眉笔、美瞳等效果，不仅好玩，还能省下不少时间。

智能珠宝品牌TOTWOO展示的一款项链“花丝三叶草”，引人关注的不仅是它的唯美造型，更是吊坠中含有的智能芯。除了久坐提醒、电话提醒等常见功能外，这款项链有个特殊功能：佩戴者在手机应用程序上许下心愿后，会通过蓝牙存入吊坠芯片。这个心愿上传社交网络后，每次有好友点赞，项链就会闪烁七彩光并微微震动，让佩戴者体验到情感互动。

出行篇

“Alexa，帮我播放一下昨晚听的那首歌，再查查看附近有什么好吃的中餐，帮我订个位……”这不是在打电话，而是在给车载智能语音助手“派活儿”。

现代都市人每天有相当长时间在车里度过。如何让车内时光变得更加愉悦、高效，让每次出行更安全，CES上的高科技呈现了一些解决路径。

人脸识别解锁、指纹启动、驾驶界面超大共享全屏、个人偏好的跟踪记录、3D车载娱乐系统，这些都将优化驾乘体验。智能语音助手则可以帮助你导航、订餐厅、安排日程、遥控家里的电器……多家智能电动车企业展示了充满未来感的高科技移动数字座舱，让出行更便捷愉悦。

以拜腾智能电动车上的48英寸共享全屏为例，这款超大尺寸车载屏会根据环境光照变化自动调节明暗，屏幕位置经过反复论证，确保不会影响驾驶员视线。

在未来万物互联的时代，每辆汽车都会有自己的“朋友圈”，车与车之间还能建“群聊”。高通在CES上展示的蜂窝车联网技术（C-V2X），将车与车、人、路、网通联。无论是转弯视线受阻，或是前车刹车或变道、前方出现行人，车辆都会及时提醒驾驶员，或由车载系统自动做出准确反应，使出行更加安全。（新华社记者 谭晶晶）

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