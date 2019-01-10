中企与新西兰“一带一路”产业园合作打造中新贸易“直达快车”

人民网奥克兰8月16日电 据新西兰中华新闻社报道，14日，中国检验认证集团新西兰公司与新西兰首个“一带一路”产业园签署战略合作协议，旨在共同打造中新商品贸易“直达快车”。

中国驻新西兰使馆商务参赞张帆、新西兰国家党国会议员杨健等出席了签约仪式，并表示希望双方都能积极落实这一项目，让产业园进一步推动中新两国贸易，为两国民众造福。

中检集团新西兰公司总经理袁建成表示，即将打造的产业园是在出口前对进入园区仓库的企业及其产品提供全方位的合规性和真实性辨识服务，帮助本地企业的产品预先对标中国要求。通过为跨境电商产品和一般贸易产品提供溯源证明和赋码贴标，使每件产品都有唯一的身份编码，从而让消费者可以通过手机扫码就能实时查阅到新西兰产品的来源证明和产品介绍。通过这种创新的进出口监管一体化模式，打造中新两国商品贸易一带一路的“直达快车”。

塔翁加“一带一路”产业园公司总经理郝娜介绍了双方合作项目的具体内容。她表示，这个模式涉及到中新农产品、食品类进口商品，对中国进口贸易创新示范区建设具有重要意义。

据了解，该项目一期投资1亿美元，将在新西兰奥克兰市及陶朗加市分别创建空港物流园区和海港物流园区。双方将根据中新食品物流园发展的需要，通过密切配合，对物流园内的乳品、肉类、水果、海产及健康产品进行检验、鉴定、认证、测试，并提供商品溯源、快速一体化通关、仓储物流监管、初加工产品的溯源认证、跨境交易服务、产品展览/展示、电子商务服务等贸易综合服务，帮助入驻园区的企业降低运营成本、提升运营效率。

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)