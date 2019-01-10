中国政府援斐济斯丁森桥和瓦图瓦卡桥顺利通车

中国网1月12日讯 当地时间1月11日上午，斐济政府举行隆重仪式，庆祝由中国政府援建的斐济斯丁森桥和瓦图瓦卡桥顺利通车。

斐济总理姆拜尼马拉马在通车仪式上讲话

斐济总理姆拜尼马拉马，中国驻斐济大使馆领导和施工技术组中外员工一起在斯丁森桥合影留念 （李见伟 摄影）

风景如画的斐济首都苏瓦，碧海蓝天，椰风轻抚。在布满中斐两国国旗的大桥上，一派节日气象。上午12时，在印有中英两种文字的“中国援斐济斯丁森桥和瓦图瓦卡桥项目通车仪式”红色条幅下，身着民族服装的斐济政府总理姆拜尼马拉马、我国驻斐济使馆政务参赞谷雨在民众热烈的掌声中，微笑着一同为大桥贯通剪彩。双方一致认为：这两座凝结着中斐两国人民友谊的桥梁，是两国在“一带一路”倡议合作上的一个成功实践。

斐济总理姆拜尼马拉马、中国驻斐济大使馆政务参赞谷雨共同为瓦图瓦卡桥通车剪彩

通车仪式上，姆拜尼马拉马首先对两座桥梁顺利通车表示热烈祝贺，衷心感谢中国政府为斐济提供的无私援助。他说，两座桥梁的贯通，解决了首都苏瓦多年来的交通瓶颈问题，必将为正在奔向现代化建设的斐济提供有力支持。他还称赞大桥不仅外观漂亮，质量优良，而且在建设过程中解决了当地600多人就业问题，为斐方培养了一大批桥梁工程师。

中国驻斐济大使馆领导和十四局技术组成员在斯丁森桥合影留念

中国驻斐济大使馆政务参赞谷雨在通车仪式上讲话

中国驻斐济大使馆政务参赞谷雨在致辞时表示，中斐两国虽相距遥远，但民众心灵相通。称两座桥梁是凝结中斐两国人民友谊与合作的“兄弟之桥”，是凝结着两国政府和人民的友好情谊的“发展之桥”，是合作应对气候变化致力于构建人类命运共同体的“未来之桥”，希望中斐两国友谊就像大桥一样牢固、万古长青！称赞中国铁建不愧为是一家实力雄厚、经验丰富、技术过硬的著名企业。

建成后的瓦图瓦卡桥全貌

据中铁十四局项目负责人张子辉介绍：2014年11月23日，习近平主席访问斐济时表示，中方将帮助斐济发展经济、改善民生，实施好公路改造、桥梁建设等项目。2015年12月，中铁十四局代表中国政府实施斯丁森桥和瓦图瓦卡桥援建任务。

斯丁森桥通车后车辆络绎不绝

斯丁森桥和瓦图瓦卡桥位于斐济首都苏瓦市中心，其中斯丁森桥全长279米，瓦图瓦卡桥全长400米。两桥贯通后，有效连接了斯丁森大道、苏瓦港码头、市中心交通枢纽车站和大型市场等，极大改善交通运输条件。

项目自2015年12月开工建设以来，面对南太地区海平面上升引起的基础冲刷和飓风极端恶劣天气影响，中铁十四局项目组狠抓技术创新，严格落实成套援外项目各项规定，通过优化施工方案，细化管理措施，克服了高性能海工混凝土、深水低桩承台施工、极小半径梁体架设等施工难题，确保了工程质量。同时，项目组把标准化建设落实到工程管理、安全质量、队伍建设和文明施工中去，在当地很好地展示了中国企业的良好形象，赢得了斐济各界好评，先后接待斐济国家基建部官员、斐济国立大学师生现场教学等参观团近20次。

大桥贯通给当地居民带来实实在在的感受。家住附近的居民纳斯抑制不住激动的心情，他专程驾车带着妻子和孩子来到中国工程师营地当面感谢，并邀请去家里做客。他说桥梁非常棒，桥面洁净，行车平稳，是中国人民送给我们的珍贵礼物。

中铁十四局海外公司党委书记苏伟洪与斐济各部位部长出席通车仪式

斐济国家各级政府官员、斐济民众，中国驻斐济大使馆、中资机构代表、施工技术组全体人员等200余人参加了通车仪式。（李见伟 张记力）

(责编：赵艳(实习生)、樊海旭)