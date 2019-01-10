中国援助斐济水文测量船举行交接仪式

新华社苏瓦12月21日电（记者张永兴）中国援助斐济水文测量船21日在斐济首都苏瓦举行交接仪式，中国与斐济政府代表、驻斐外交使团代表等应邀出席。

中国驻斐济使馆临时代办黄学虎在交接仪式上致辞说，这艘测量船配置了高科技设备，将为包括斐济在内的太平洋岛国开展水文测量和海洋调查，为岛国地区应对气候变化及可持续发展提供帮助。

黄学虎表示，中斐两国有着深厚的传统友谊，中方愿与斐方在“一带一路”合作框架下开展务实合作，不断巩固政治互信，扩大交流，丰富两国全面战略伙伴关系内涵，推动中斐关系不断迈上新台阶。

斐济政府代表、国防和国家安全部长伊尼亚·塞鲁伊拉图感谢中国政府援助斐济水文测量船。他说，这艘测量船有助于斐济维护海洋安全、应对自然灾害以及有效应对气候变化，还将进一步提升斐济作为地区联系、海洋运输及贸易枢纽的地位。

中国国防部工作组也参加了交接仪式。

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