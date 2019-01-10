“中国·福建文化海外驿站”落户澳大利亚悉尼

人民网悉尼10月28日电 10月28日，由福建省文化厅与澳大利亚中华传统文化学院共同建设的“中国·福建文化海外驿站”在悉尼举行揭牌仪式。

澳大利亚中华传统文化学院荣誉院长陈炜杰（右）和澳大利亚中华传统文化学院发起人汤唯敏共同为文化驿站揭牌

“中国·福建文化海外驿站（澳大利亚悉尼）”是继马来西亚、菲律宾“福建文化海外驿站”成功试点运作后，在大洋洲的首个“福建文化海外驿站”。在“一带一路”合作共赢理念下，“福建文化海外驿站”将通过文化交流、文化贸易、文化传播等方式，在服务海外华人华侨文化需求的同时，面向主流社会、贴近当地民众。使之成为海外展示福建文化的窗口，体验文化产品与服务的平台，开展对外文化交流的阵地，推动对外文化贸易的枢纽。

活动中，澳大利亚中华传统文化学院院长赵冰介绍了澳大利亚中华传统文化学院的发展历程。他表示，澳大利亚传统文化学院将努力建设好文化驿站，发挥驿站文化交流的作用。此次福建省文化厅在澳大利亚落地文化驿站，将一个多彩的福建文化零距离呈现在大家面前，让我们看到澳大利亚对多元文化的包容及和谐共存。期待通过驿站建设，推动两国人民之间文化交流。

揭牌现场澳当地民众参观图片展现场

在澳大利亚“福建文化海外驿站”内，将设立“固定”和“主题”两个展区。固定展区将常年展示“福建省情概况”、“绚丽多彩的福建文化”两大主展板。主题展区将展出“闽都文化图片展”，选取了近百幅照片、30余幅展板组成“历史文化遗存、民俗曲艺、传统技艺”等三大板块，展现三坊七巷、石头厝、烟台山、罗星塔等历史文化遗存和陈靖姑信仰、接财神、闽剧、评话、畲族山歌等民俗曲艺，以及寿山石、软木画、脱胎漆器、油纸伞等传统技艺，集中展示闽都特色文化，增进海外华侨华人以及当地民众对福建文化的了解和认知，传播中华文化。（罗兰素丹）

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