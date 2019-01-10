外交部领事司：中国护照“含金量”不断提高 公民出行更便利

外交部领事司司长郭少春 贾文婷摄

人民网北京1月9日电 （贾文婷）外交部领事司9日举办2018年度领事工作国内媒体吹风会。外交部领事司司长郭少春介绍了改革开放40年领事工作十大标志性事件以及2018年主要工作和惠民成果。郭少春说，进一步明确领事工作的前行方向和工作方位，将“外交为民”的实事一件接着一件做，一年接着一年干。

切实维护海外公民和企业的安全及合法权益

2018年正月初十，一名广东籍同胞在迪拜突发脑疟被送进医院，病情十分危重。医院没有青蒿类药物，主治医师找到中国驻迪拜总领馆。总领馆立即借助微信向当地侨胞征集青蒿素。不到半小时，就有许多侨胞带着药直奔医院，可惜不是医院需要的针剂。总领馆连夜联系中国驻几内亚、利比里亚、塞拉利昂等国家使馆以及国家卫生健康主管部门，同时向航空公司和中资企业发出请求。当地侨团和热心侨胞轮流到病房看护。几经努力，医院终于拿到了所需的青蒿素。但由于病情太危重，当事人仍不幸去世。这个“找药”的故事虽然没有迎来我们期待的结果，但是外交部、驻外使领馆、相关部门、海外企业、侨胞展现出的友爱、团结、无私，让我们看到了这个世界的美好。

这只是领保工作的一个缩影。过去一年，外交部和驻外使领馆会同各有关部门，妥善处置领事保护和协助案件约8万起，案件数量较上年增长1万起。这些案件包括泰国普吉岛游船倾覆、中国游客遭瑞典警方粗暴对待、印尼龙目岛地震和美国塞班岛遭台风袭击致我游客滞留等重大案件。哪里有困难，哪里有危险，哪里就会有中国外交人员的身影。

郭少春说，2018年我们更加注重把握领事保护与协助工作的“可为”与“不可为”，坚持“合法权益受保护、违法行为不袒护”。对中国公民安全与合法权益受到侵害的、因天灾人祸遭遇困难和危险的，我们既依法依规，又想方设法提供保护与协助。对极少数人在海外参与甚至组织网络赌博、实施跨境电信诈骗、走私贩运濒危野生动植物及其制品等严重违法犯罪活动，我们坚决支持有关国家依法严肃处理，坚持不为违法犯罪行为“买单”，对涉案中国籍人员仅限于提供最低限度领事协助。这种尺度体现了公平正义，维护了广大海外守法同胞的安全与合法权益。我们欣喜地看到，社会各界对此予以普遍认可，这反映出我国民众日益增强的规则意识，对我们更加科学合理地把握领事保护与协助工作的尺度提供了有力支持。

中国护照“含金量”不断提高 中外人员往来便利化

2018年，中国与阿联酋、波黑、白俄罗斯、卡塔尔4国缔结了互免持普通护照人员签证协定，创历年缔结全面免签协定数量之最。

以阿联酋和卡塔尔为例，中国和阿联酋免签的协定，每年惠及约100万赴阿中国游客和350万过境旅客。这两个数字相加，约占内地居民首站出国人次的8.5%。值得一提的是，随着中国游客的明显增多，阿联酋方面专门提出希增加对华航班架次。

卡塔尔对中国公民而言，是阿拉伯国家中新兴的旅游目的地国之一。2017年，首站赴卡塔尔的中国公民约为11.4万人。目前，中国有7个城市与卡塔尔直航，每周定期航班44架次。2022年世界杯足球赛将在卡塔尔举办，希望中卡免签安排能使中国球迷的观赛之行更加顺利愉快。

在简化签证手续方面，中国与南非签署了为商务、旅游、探亲人员简化签证手续、互发5至10年多次签证协定，与巴拿马签署了为商务、旅游、探亲人员互发多年多次签证协定，将做好协定后续生效落实。此外，越来越多的国家积极实施对华签证便利化。黑山、阿尔巴尼亚等国单方面允许持普通护照的中国公民有条件免签入境。申根地区国家采取缩短签证审发时间、提高多次签证颁发比例等便利举措。上述协定或安排均不同程度惠及持普通护照的中国公民，为大家出行提供了更多便利。

深化“放管服”改革 大力提升 “互联网+”政务服务水平

一位定居在哈萨克斯坦的85岁老华侨身患重病，行动不便。他致信中国驻阿拉木图总领事，希望在换发护照时得到帮助。总领馆第一时间为老人开辟绿色通道，派出专人热情周到地为他办理了护照。用老人的话说，这种“不是亲人胜似亲人”的帮助，让他在异国他乡感受到祖国的关怀。

2018年外交部领事司推出了一系列新举措：

一是“只跑一趟”。对于申请人材料不全等情况，使领馆将“一次性告知”申请人缺少的材料，并实行先收后补，申请人可通过邮寄、传真、电邮，或在取件时补交，还可以委托他人代交以及代领办好的证照。此外，部分具备条件的使领馆推出了向申请人寄送办妥的护照、旅行证服务。

二是“就近办”。自2018年1月起，在国外的中国公民办理护照、旅行证，可自由选择中国在当地的使领馆申办，不再受领区限制。同时，使领馆还利用休息日，常态化地开展异地领事办公，为侨胞提供上门服务。

三是着眼细处，提升同胞办证体验。2018年，我们升级了“海外中国公民护照在线预约系统”，增设了办理进度查询和服务评价功能，进一步缩短了办证时间，取件由原来的15个工作日缩短为“办妥即取”。

四是降费惠民。自2018年3月9日起，中国公民在驻外使领馆办理民事、商事领事认证的费用从150元和300元调低至50元和100元，降幅达66.7%。自2018年11月1日起，对一式多份公证书不再按份计费，除公证书正本按原标准收取公证费外，副本不分民事、商事每份一律收取50元。上述两项举措每年将为中国公民和企业节约办证费用超过2000万元人民币。

此外，针对部分外国驻华使馆领事认证收费偏高、办证周期偏长等问题，外交部与中国驻外使领馆积极与有关国家协调沟通，促成也门、柬埔寨、阿联酋、阿尔及利亚等国驻华使馆大幅降低对中国企业和公民的认证收费，并缩短办证时间。与这些国家合作密切的企业反映，认证费的降低帮助企业大幅节约了成本，减少了企业负担。

郭少春说，2019年，外交部领事司将牢牢把握全心全意为人民服务的领事工作站位，通过实实在在的工作举措，使人民群众获得更好的领事服务体验。

(责编：贾文婷、杨牧)