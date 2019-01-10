10亿

美国拉斯维加斯消费电子展于8日开幕，展会主办方、美国消费技术协会主席加里·夏皮罗说，对进口中国产品增加关税每月让美科技产业额外损失10亿美元。

夏皮罗在本次展会开幕前夕接受采访时说，美国企业界期待美中双方通过谈判化解分歧。该协会负责国际贸易的副总裁塞奇·钱德勒说，当前的关税水平会给美国科技产业带来威胁。数据显示，相关科技产业占美国国内生产总值的10%，在美创造了1500万个就业岗位。

夏皮罗呼吁美国同中国建立更加稳定的贸易关系。他说，此次拉斯维加斯消费电子展将有超过4400家公司参展，展区净面积约270万平方米，其中与中国相关的企业占展区面积的近14%。

900万

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫日前签署了2019-2025年乌旅游业发展规划，将通过简化签证、加快基础设施建设和改善服务水平等多种方式，将旅游业打造成为乌经济发展的重要支柱产业。

乌兹别克斯坦副总理阿齐兹·阿卜杜哈基莫夫说，根据发展规划，乌将争取在2025年吸引外国游客数量超过900万人次，其中包括来自非独联体国家游客200万人次，并将旅游业占乌国内生产总值的比重从2017年的2.3%提升至2025年的5%。

乌兹别克斯坦地处中亚心脏地带，曾是古丝绸之路上的重要商贸驿站，境内拥有7300多处文化遗迹，其中希瓦、布哈拉和撒马尔罕等地拥有多处珍贵的世界文化遗产和建筑古迹。

1.0%

德国联邦统计局7日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国去年11月份工业订单环比下跌1.0%。

数据显示，当月德国来自国内的工业订单环比增加2.4%，但来自国外的订单环比减少3.2%，其中来自欧元区其他国家的工业订单环比剧减11.6%。

与上一年同期相比，德国11月份工业订单减少4.3%，为6年多来最大同比降幅。

2018年前11个月，德国工业订单总体表现疲软，仅有4个月出现环比增加。

分析认为，国际贸易形势紧张和德国汽车行业面临诸多挑战是德国工业订单下降的重要原因。

（均据新华社电）

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)