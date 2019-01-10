英国会无协议脱欧吗？

英国议会下院就“脱欧”协议草案进行表决的时间已经从2018年12月推迟到2019年1月，“脱欧”前景依然不明。图为1月7日，支持英国“硬脱欧”的人士在英国首都伦敦的议会大厦外挥舞标语。（新华社 蒂姆·爱尔兰 摄）

彭博社8日消息，英国政府提议于1月15日在议会下院就脱欧协议草案进行表决。

终投票 一波三折

在英国与欧盟历经18个月的谈判后，这份长达585页的草案于去年11月底获得了欧盟除英国外的27国领导人一致通过，但其需要得到英国国内议会的通过方可生效。

脱欧协议草案议会投票原定于去年12月11日举行，但英国首相特蕾莎·梅在投票前一天宣布推迟。

当时，仅特蕾莎·梅所在的保守党内部就有100多名议员表示反对。特蕾莎·梅认为，若投票如期进行，脱欧协议将会以“压倒性的反对票”被否决。

草案重点关注北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边境问题、英国与欧盟间的关税问题、爱尔兰协议有效期问题和脱欧过渡期问题等四个方面。

其中，草案对北爱尔兰与爱尔兰共和国之间不设“硬边界”的规定，让特蕾莎·梅过去的支持者——“硬脱派”大失所望。他们认为，这将使英国与欧盟继续保持关系。

《纽约时报》分析认为，如果特蕾莎·梅在表决中惨败，她可能被迫放弃脱欧协议，这将让英国无协议脱欧。

“特蕾莎·梅没有退路，留给她的时间不多了。”中国现代国际关系研究院副院长冯仲平指出。根据去年6月生效的《退出欧盟法案》，英国将在格林尼治时间2019年3月29日23时正式脱欧。

无协议 分手两伤

特蕾莎·梅6日在接受英国广播公司采访时表示，如果英国议会拒绝这份脱欧协议，英国将处于一个“未知领域”。特蕾莎·梅也否认延迟表决的可能。

冯仲平分析指出，英国无协议脱欧主要会在经济上对英欧双方带来冲击。英国和欧盟都是世界上的大规模经济体，英国一半以上的出口都面向欧洲。如果英国无协议脱欧，两大经济体间的经济贸易关系就得不到明确，双方都会受到很大的影响。

法新社称，英国和欧盟都被迫在为无协议脱欧做准备。英国企业正在储备货物，而布鲁塞尔正试图找到一种方法，以维持涉及伦敦的资本大规模自由流动。

据英国广播公司报道，来自不同政党的200多名议员日前联名上书特蕾莎·梅，要求她排除无协议脱欧的可能性。

“尊重公投结果、保护就业和安全的唯一途径就是支持脱欧协议。”特蕾莎·梅在6日接受采访时还说。

法新社分析认为，特蕾莎·梅希望议员们会因恐惧无协议脱欧可能带来的混乱，而放弃他们的意见。“议员们未必同意这个方案，但没有它的未来会更糟糕。”冯仲平说。

待结果 何去何从

特蕾莎·梅也尝试在议会和欧盟间寻求妥协。

英国《每日电讯报》周日报道，英国首相特蕾莎·梅计划让欧盟在爱尔兰等棘手问题上做出进一步的让步，以帮助议会批准她的脱欧协议。该报称，此举旨在削弱议会中的反对力量，并为继续与欧盟谈判争取更多时间。

12月10日欧洲法院裁决，英国可以单方面撤回脱欧决定，这为英国提供了另一条路。

彭博社援引上周日YouGov发布的一项调查报告指出，如果立即举行全民公投，46％将支持留在欧盟，39％坚持离开，而其余举棋不定，这与几个月来的民调保持一致。而在2016年6月英国脱欧公投时，脱欧派仅以不到4%的微弱优势获胜。

英国前保守党主席彭定康6日对英国《卫报》表示：“在日益严重的英国脱欧危机中，再次全民公投可能是防止‘国家自我伤害’的唯一最佳方式。”

但是，特蕾莎·梅仍坚持反对“二次公投”。她认为：“这会对我们政治的完整性造成不可挽回的损害。”

冯仲平指出：“英国何去何从将在下周议会投票后揭晓。”

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)