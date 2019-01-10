回忆起在北京人民大会堂领取中国改革友谊奖章的那一刻，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里依然十分感慨。

“2018年12月18日是中国历史上一个新的特殊时刻，我很幸运能够参与历史。”斯蒂芬·佩里告诉新华社记者。

在去年12月18日举行的庆祝改革开放40周年大会上，作为“中英友好的传承者、中英经贸人文交流的促进者”，佩里获颁中国改革友谊奖章。

“那一天，我想起了我的父亲、他的中国和西方朋友以及所有这40年来一起合作过的人。”佩里告诉新华社记者。

佩里的父亲杰克·佩里被誉为英中关系的“破冰者”。1953年，时任伦敦出口公司董事长的老佩里和其他15名英国工商界代表突破了西方对新中国的封锁，访问北京，开启了最早的贸易对话。1953年的“破冰之旅”为翌年以老佩里为首的48名英国商界人士访问中国奠定了基础，这就是“英中贸易48家集团”的前身。1991年，该集团改名为“英国48家集团俱乐部”。

“那时，我父亲就相信中国必然会在世界舞台上越来越重要。1978年改变了中国，也改变了世界，”佩里说，“中国所取得的成就令世界刮目相看。”

1993年，佩里成为英国48家集团俱乐部主席。多年来，英国48家集团俱乐部在改善中国与西方关系，尤其是中英关系方面做出了卓越贡献。

“2018年，当我获得奖章时，48家集团俱乐部已就促进英国与中国贸易交往做出了巨大贡献，也参与了西方和中方技术合作等促进中国更广泛开放的进程。”佩里说。

如今的英国48家集团俱乐部拥有600多名英中两国个人或机构成员，涵盖商业、文化、外交、学术等多个领域。集团以“平等互利”为信条，向所有致力于积极建设英中关系的人开放，并为他们提供交流平台。

面向未来，佩里表示相信中国政府将继续改善民众的生活质量。在国际上，中国将致力于推动构建人类命运共同体，促进全世界加强合作并共享可持续的发展。

谈到中英关系，佩里认为两国经济具有互补的特征。在一个新的时代，尤其在“一带一路”框架内，两国有潜力进一步加强合作，相互促进，实现共同发展。

“只要我们做出明智的决定，未来一定是光明的。”佩里说。

（据新华社电）

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