美国为中东很犯愁（环球热点）

1月6日，以色列总理内塔尼亚胡（右）与美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿在耶路撒冷出席新闻发布会。

新华社/法新

新年伊始，美国已经在中东忙得不可开交。美国总统国家安全事务助理博尔顿和国务卿蓬佩奥先后赴中东安抚盟友。据美媒报道，蓬佩奥还将发表演讲阐释特朗普政府的中东政策，向外界明确表达美国仍将对该地区事务保持关注并履行承诺的立场。中东不再是美国全球战略的重心，但是特朗普政府似乎正在努力实现一种“廉价领导力”，即减少美国军事开支，推动盟友冲锋在前，维护美国在该地区的领导力与主导权。

风波起 忙穿梭

近来，美国在中东很忙碌。

1月8日至15日，美国国务卿蓬佩奥将先后访问约旦、埃及、巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和科威特等中东8国。几乎就在同时，美国总统国家安全事务助理约翰·博尔顿到访了以色列和土耳其。在此之前，2018年12月26日，美国总统特朗普夫妇则突然造访了位于伊拉克西部的阿萨德空军基地。

去年12月19日，特朗普总统宣布美国准备从叙利亚撤军。一石激起千层浪。美国的“撤军”计划一变再变。

博尔顿6日访问以色列时说，撤军需要满足特定“条件”，包括清除极端组织“伊斯兰国”在叙残余势力以及确保美军在叙利亚的库尔德盟友得到保护。按照美联社的说法，博尔顿上述说法是美方首次公开确认撤军“减速”。特朗普总统则在同一天告诉媒体，美军会撤离叙利亚，但他“从来没有说将很快完成”撤军。

在这样的背景下，蓬佩奥的中东行越发引人注目。美国国务院发布的声明说，蓬佩奥将与地区国家领导人讨论叙利亚、也门局势，打击恐怖主义和应对伊朗威胁等议题，并将在开罗就美国中东政策发表演讲。美国国务院一名高级官员对媒体表示，蓬佩奥计划在他访问的第二站开罗发表主题演讲，强调这次访问的总体主旨，即“美国不会离开中东地区”。

急安抚 刷存在

“本周，特朗普的两位资深外交顾问：国务卿蓬佩奥和国家安全事务助理博尔顿都到中东解释美国政策，目的显然是安抚以色列人和阿拉伯人美国没有抛弃这个地区。”美国有线电视新闻网的分析代表了普遍看法。

“蓬佩奥访问阿拉伯8国，旨在刷美国存在感，表明美国无意‘抛弃’阿拉伯盟友。”上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚在接受本报采访时说。

美联社的分析则强调，美国希望上述八国组建“阿拉伯版北约”，以牵制伊朗。与此同时，华盛顿方面还希望其中东盟友在维护地区安全和稳定方面承担更多的责任。美国国务院官员说，蓬佩奥还希望加强海湾合作委员会六国的联盟。

美国有线电视新闻网的报道则指出，无论是承认耶路撒冷是以色列的首都，默许以色列定居点建设还是宣布撤军叙利亚，特朗普政府的这些做法都与国内政治因素关系密切。

特朗普政府的成员组成一直在变动，但是，很显然，博弈依然存在。“美国有关中东的决策涉及美国国内多种力量的博弈。特朗普总统宣布要从叙利亚撤军之后，此次蓬佩奥中东行实际上是一种政策回摆。”孙德刚说。

正如美国有线电视新闻网指出的，整体而言，特朗普政府让混乱的中东更加混乱了。美国在中东的诸多动作实际上削弱了美国的可信度以及其在相关谈判中的协调能力。这一次，博尔顿和蓬佩奥的任务艰巨。

谋抽身 有难度

“中东不再是美国全球战略的重心。特朗普担任总统以来，美国继续从中东抽身。特朗普政府旨在维护美国在中东的‘廉价领导力’，即减少美国军事开支，同时希望盟友能够冲锋在前，避免俄罗斯和伊朗填补权力真空。基于这种逻辑，美国积极扶植地区盟友，希望组建‘阿拉伯版北约’，再依靠土耳其和以色列以及欧洲盟国的力量，来平衡伊朗和俄罗斯的地缘政治影响力。”孙德刚说。

去年以来，美国加紧推进“阿拉伯版北约”。然而，由于各方关系错综复杂，分析普遍不看好这一方案。卡内基国际和平基金会高级研究员亚齐德·萨伊格表示，海湾国家在防务能力整合问题上始终无法达成共识，“阿拉伯版北约”几乎不可能形成。美国智库海湾国家分析公司创始人乔治·卡菲耶罗认为，阿拉伯国家与伊朗的关系各不相同，在如何看待“伊朗威胁”方面存在明显差异。

“无论是卡塔尔、埃及、阿曼、科威特，还是土耳其和美国的欧洲盟国，都有各自的利益考量。没有谁愿意被绑在美国的战车上，充当‘马前卒’，与俄罗斯和伊朗全面对抗。沙特、阿联酋和巴林与伊朗关系紧张，成为‘阿拉伯版北约’的核心区。相比之下，科威特、阿曼、卡塔尔、埃及和约旦处于‘阿拉伯版北约’的边缘区，仍与伊朗保持政治、外交、经贸和文化联系。”孙德刚说，“在中东，美国想依靠地区盟友牵制伊朗和俄罗斯，很难取得实质性效果。”

正如美国有线电视新闻网的评论文章提出了对特朗普政府中东政策的最好希望：避免让美国陷入新的冲突，同时考虑如何让美国从旧的、不可能胜利的军事行动中抽身。

(责编：罗冰倩(实习生)、樊海旭)