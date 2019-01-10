“西多罗夫、妥木斯油画展”举行

妥木斯《冬至》

西多罗夫《第一场雪》

艺术家与嘉宾合影

2019年是中华人民共和国成立七十周年，也是中俄建交七十周年。1月6日，作为中俄建交七十周年的开年献礼，中国美术家协会携手俄罗斯联邦美术家协会、俄罗斯国立苏里科夫美术学院，共同主办了“故乡——西多罗夫、妥木斯油画展”。这是中俄文化交流史上的重大事件，对两国的艺术爱好者而言，也是一场不可多得的视觉盛宴。

70年来，能够亲身经历、亲眼见证中俄两国友谊的老一辈艺术家无不进入耄耋之年，此展的两位艺术大师正是这样的耄耋老人。西多罗夫曾担任俄罗斯美协主席20多年，为俄罗斯的美术发展作出巨大贡献。他继承俄罗斯风景画传统，将毕生情感投射在俄罗斯广袤辽阔的土地上，以精湛的油画艺术与高尚的人格魅力，成为俄罗斯国宝级画家和当代最具影响力的艺术家。生于内蒙古的妥木斯，作为油画家和美术教育家，同样殊荣无数，是中国当代卓有成就和颇具声望的艺术家。早在上世纪80年代，妥木斯的油画就在中国艺坛脱颖而出。他的艺术扎根内蒙古大草原，其油画作品常常以蒙古族的生活场景，尤其以骏马为创作主题，用骏马指代中华民族的雄浑气概和悠远诗意。同时，他又吸收西洋油画精髓和中国传统文化元素，画面简洁、单纯，表现出油画造型的独特神韵，形成特有的油画表达方式。几十年来，妥木斯一直致力于探索油画的民族化与现代化，在现代油画语言与传统文脉的融合转化中，在现实人文关注与强烈的情感底色相互作用下，妥木斯的绘画并没有局限于地域性的风情表达，而是立足于对诗意的传统与中华民族精神风骨的造像。

从20世纪90年代开始，西多罗夫就是中国常客，妥木斯的油画也深受俄罗斯油画深厚底蕴的影响。在西多罗夫向李白与杜甫求教之时，妥木斯则向柴可夫斯基和肖斯塔科维奇借力。李杜的诗性出现在西多罗夫沉厚的俄罗斯油彩中，而柴可夫斯基的唯美忧郁和肖斯塔科维奇的强烈厚重则闪现在妥木斯的画面里。西多罗夫和妥木斯， 作为中俄两国艺术界重要人物，各自依照对美学的领悟，创作出个人的心灵图景，为各自祖国的教育和艺术事业做出了巨大贡献。同时，他们的事业和追求， 见证了中俄文化的影响和友谊的源远流长。

中俄两国携手，在文化领域展开了广泛合作和交流。此次展览，凝结着两国艺术家的真挚情谊。除了给观众带来视觉上的享受，也是对两国文化交流史的回顾，必将为两国艺术发展带来积极深远的影响。

此次展览将在中国美术馆展出至1月16日。

（白 水）

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