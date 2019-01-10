“我是卢旺达人”的启示（环球走笔）

凌晨时分俯瞰卢旺达首都基加利，地面上的灯光灿若星河。当地人说，这里每家每户晚上都会在院里亮一盏灯，为的是给1994年大屠杀遇难者祈福。

25年来，在反思历史中促进和解、追求和平，成为卢旺达举国年复一年的惯例。2000年，联合国大会将大屠杀开始的日子——4月7日定为“反思卢旺达大屠杀国际日”，这也是每年卢旺达民众举办纪念活动的高潮。位于基加利的大屠杀纪念馆，忠实地还原了那段惨痛的历史。

端详纪念馆内保存的一件件实物资料，观看幸存者的口述影像，人们总是忍不住伤心的泪水。中央展厅挂满了遇难者和他们家庭成员的照片，讲解员说：“这里是供幸存者思念他们家人的‘家’。”纪念馆有三个永久展览，其中一个是“孩子的房间”，里面满是孩子们的笑脸。有一个孩子的照片旁写着：“大屠杀开始时我只有10岁，那天听说父亲被杀害，我们全家都在哭泣。妈妈让我祈祷，我祈求上苍能帮助我报仇。但母亲告诉我不能延续仇恨，她说‘即使我死了，你们也不能去报仇，这样是不好的’。”

在卢旺达，人们记住的是历史，而不是仇恨，他们对现在的和平生活倍加珍惜。“我很难说完全不恨他们，但我必须原谅，为了现在来之不易的和平。是的，现在我仍和这些杀死我妹妹的人做邻居。”一位亲历惨剧的当地人说。从历史的教训中，卢旺达人学会了宽容与和解。把反对部落主义、分裂主义写入宪法，身份证登记中取消“民族”选项，给大屠杀幸存者提供土地等经济补偿，上门给民众做心理工作……卢旺达努力弥合历史伤痕。

发自内心的彼此宽恕，才是真正意义上的和解。为实现和解，卢旺达启用传统的加查查法庭，把大屠杀施害者和受害者召集到一起，让罪犯表达忏悔，鼓励受害者宽恕，推动双方达成和解。这种依靠非洲部落传统解决问题的方法充满人情味，让彼此的善意直抵对方内心。从2002年至2012年，1.2万个加查查法庭审理了近200万起案件，帮助卢旺达人克服了殖民统治长期遗留的民族问题，走出了大屠杀的阴影。如今，卢旺达人自我介绍时不再提及自己的民族，而会说“我是卢旺达人”。

民众团结一心，国家才能稳步发展。如今的卢旺达朝气蓬勃，经济快速发展。每月一次的“乌姆干达”全民义务劳动，让城市乡村保持整洁。良好的治安，让行人在夜里也能安心自如行走……经过20多年的发展，卢旺达经商环境指数跃居全非洲第二，是非洲实现联合国千年发展目标的表率，基加利还获得非洲首个“联合国人居奖”。

凝视基加利“明亮”的夜晚，或许可以理解每户人家点亮的那盏灯火，既是在追思逝者，又是在照亮前行的路。卢旺达实现民族和解、国家发展的历史，给那些同样面临民族和解难题的国家带来了启示。抛弃干戈和仇恨，化悲痛和泪水为团结合作，才能有国家和人民发展的前景。

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 17 版）

(责编：冯粒、樊海旭)