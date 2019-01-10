极端天气肆虐欧洲多国

连日来，德国南部持续遭遇暴雪天气。德国南部巴伐利亚州政府1月7日公布消息称，该州米斯巴赫县的暴雪天气已被定性为雪灾级别。目前德国南部的巴登—符腾堡州和巴伐利亚州山区的雪崩危险已经达到地区最高警戒水平，阿尔卑斯山脉地区几乎全部发出二级雪崩预警信号。德国气象专家多米尼克·荣格称，德国南部1月降雪量很有可能创下有史以来最高纪录。受暴雪影响，德国很多地区因高压电线被大雪压倒遭遇大面积停电。根据慕尼黑国际机场数据，仅5日因暴雪天气取消的航班就有120多架次。

欧洲其他国家也出现了类似极端天气。目前，德国、奥地利、意大利、列支敦士登四国交界处的蒂罗尔地区，雪深已达3米多，预计10日将继续加深，当地气象部门计划将雪崩预警上调至最高等级五级。奥地利阿尔卑斯山区近日还多次发生雪崩，导致2名滑雪者丧生。厚重的积雪阻塞交通，迫使1万余名游客滞留当地度假村。连常年1月平均气温在5至12摄氏度的希腊，也大面积遭受暴雪天气。希腊消防部门6日表示，恶劣天气在希腊已经造成3人死亡。

德国“焦点在线”网站刊文称，欧洲多国雪灾天气与全球气候反常有关。文章指出，气温上升造成了阿尔卑斯山峰常年积雪的融化，引起连锁反应，导致山下气温骤降，破坏了原有的气候平衡。英国一家环境公益组织2018年底的年度报告指出，气候反常在这一年至少导致了10起发生在全球各地的水灾、旱灾、森林火灾、热带风暴和雪灾等气候灾害，累计造成了至少70亿美元的损失。欧盟“哥白尼气候变化服务项目”发布报告称，“欧洲大部分地区越发频繁发生的极端天气事件是对我们所有人的警告。”

（本报柏林1月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 17 版）

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