俄乌刻赤海峡冲突余波难平

美国海军“麦克亨利堡垒”号登陆舰1月7日抵达罗马尼亚黑海港口康斯坦察，这是去年11月俄乌刻赤海峡冲突发生后，美国首次派遣军舰进入黑海海域。俄国防部表示，俄黑海舰队“求知”号护卫舰正在监视美国军舰活动情况。俄罗斯联邦委员会委员普什科夫此前表示，美国和北约应该清楚认识到黑海地区的力量对比状况，若派军舰进入黑海海域，会导致局势急剧恶化，产生严重后果。

俄乌刻赤海峡冲突爆发1个多月后仍无降温迹象。乌克兰司法部副部长伊万·利辛7日透露，乌政府已向欧洲人权法院就刻赤海峡事件中24名乌船员被俄罗斯扣留一事提起诉讼申请。俄总统府及政府部门则多次强调称，俄方在这起外国军用舰船入侵俄领海事件中的反应符合国际法和俄罗斯法律。

此间舆论认为，美国军舰驶入黑海或将令该地区局势趋于紧张。随着乌总统大选临近以及美乌军事互动的加强，俄乌近期通过对话缓和争端的可能性很小。

2018年11月25日，乌克兰海军船队试图通过刻赤海峡大桥从黑海进入亚速海时，与俄罗斯边防军发生冲突。双方就海上冲突说法不一。俄联邦安全局和克里米亚边防部门说，乌方海军先后有5艘船只未经俄方许可试图穿越刻赤海峡，俄方采取多种措施制止乌方这一“挑衅”。乌方海军新闻局则说，乌方海军2艘炮艇和1艘拖船当天试图通过刻赤海峡大桥，从黑海进入亚速海；乌方海军3艘船只及船上20多人遭俄方扣留。冲突发生后，乌政府宣布在部分地区实施为期30天的战时状态，俄乌关系高度紧张，黑海及亚速海地区局势火药味十足。

俄乌两国在外交和军事领域角力的同时，双方的经济战也愈演愈烈。近日，俄罗斯宣布扩大针对乌克兰商品的进口禁令清单，以回应乌方限制俄方商品的举措。禁令不仅涉及原产地为乌克兰的商品，还包括过境乌克兰的第三国商品。舆论认为，俄方的反制裁将令乌克兰机电等产业的处境雪上加霜。

目前德法两国的反应较为克制。德国总理默克尔和法国总统马克龙呼吁俄方尽快释放乌克兰船员，并保障刻赤海峡船只航行自由。俄总统普京近日应邀与默克尔通电话，讨论刻赤海峡局势等问题。双方均表示不愿看到紧张局势升级，并希望当前问题得到解决。

美国国务院乌克兰问题特别代表沃尔科去年12月访乌时透露，美国支持乌克兰加强防空和黑海及亚速海岸防卫力量，将在2019年预算中考虑对乌提供新的军事援助。对此，俄方多次发出警告，指出类似举措只会导致乌东部地区冲突升级。俄罗斯副外长卡拉辛日前表示，俄罗斯对美国向乌克兰供应致命武器的计划感到不安。

舆论分析指出，要走出俄乌冲突的困境，还需更多政治智慧。有关各方应保持克制，防止事态升级，并通过对话协商方式妥善解决分歧。

（本报基辅1月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 17 版）

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