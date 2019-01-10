针锋相对，美伊博弈不断加剧（国际视点）

美国不断升级对伊朗的单边制裁，严重影响了伊朗的原油出口。图为日前当地民众在伊朗德黑兰的一个加油站加油。

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■华盛顿执意推进单边施压政策迫使德黑兰作出妥协，而伊朗面对制裁并不会屈服。

■美伊交锋一旦引发外溢效应，地区局势以及美国与欧洲盟友关系将不可避免受到影响。

新年伊始，美伊围绕伊朗发射运载火箭问题隔空喊话、针锋相对，令两国关系再度趋紧。目前，美国总统国家安全事务助理博尔顿、美国国务卿蓬佩奥已先后启程访问中东共计10个国家，联合盟友遏制伊朗也被视为此访重要议题。

分析人士指出，美国自宣布退出伊核协议以来持续加大对伊朗制裁力度，但伊朗方面并不服软。美方执意推进单边施压政策，恐将导致美伊关系进一步恶化，给地区局势带来更多不确定性。

隔空喊话再升级

1月8日，蓬佩奥在与约旦外交与侨务大臣萨法迪举行的联合记者会上表示，未来数周内，美国将通过外交和经济渠道继续对伊朗施压。蓬佩奥8日起开始访问中东8国，此行主要目的之一是向地区盟友承诺美国不会撤出中东并共同应对“伊朗威胁”。

数日前，蓬佩奥在美国国务院的一份声明中称，伊朗国防部已公开宣布要在未来数月发射3枚运载火箭，该举动将违反联合国安理会第2231号决议。他要求伊朗方面停止相关活动。

据伊朗学生通讯社报道，伊朗将在今年2月向太空发射3枚由本国专家研制的卫星，以此作为对伊朗伊斯兰革命40周年的献礼。针对伊朗的这一计划，蓬佩奥在声明中明确发出警告，“建议”伊朗方面重新考虑有挑衅意味的发射计划，停止与弹道导弹相关的活动，从而避免在经济和外交上陷入进一步“孤立”。

蓬佩奥指出，联合国有关决议要求伊朗不能进行任何能搭载核武器的弹道导弹相关活动，包括利用弹道导弹技术的发射，而发射运载火箭在技术上与发射包括洲际导弹在内的弹道导弹相类似。按照他的说法，伊朗最终目标是研制可以打到美国本土的洲际导弹。

伊朗外长扎里夫在社交媒体回应蓬佩奥的这一先发制人式的警告称，“威胁招来威胁，礼貌催生礼貌。伊朗发射运载火箭和进行弹道导弹试验并不违反安理会2231号决议。但美国却实实在在地违反了这一决议，无权教育任何人如何遵守决议。”

2018年5月，美国宣布退出伊核协议，称该协议未限制伊朗发展弹道导弹项目。伊朗方面则多次表示，伊朗有权发展防御性弹道导弹，不会就国防问题与他国谈判。伊朗方面同时否认研制导弹用于搭载核弹头，并对美国指责伊朗试射弹道导弹、发射运载火箭予以反驳。

单边施压难奏效

美国政府自宣布退出伊核协议以来，不断加大对伊朗制裁力度。华盛顿称制裁是为迫使德黑兰回到谈判桌，重谈一份内容更广泛的新协议。

在美国退出协议后不久，蓬佩奥发表对伊政策演讲，提出12项要求，作为停止制裁的条件，其中包括伊朗永久停止进行所有可能用来发展核力量的行为；终止弹道导弹发展项目；全面停止在全球范围内，尤其是中东地区的军事行为等。

华盛顿智库中东研究所高级研究员亚历克斯·瓦坦卡对本报记者表示，当前美国政府的对伊政策只是罗列了一个“愿望清单”，实质上是在要求伊朗在内政外交等各个方面作出让步，并寄希望于单边施压政策能够迫使德黑兰屈服，而这是伊朗方面不可能接受的。美国的单边施压政策并不具有现实可行性，只会取得适得其反的效果。

扎里夫多次指责美方这一对伊政策是“外交骗局”，并警告说这将导致不良后果。自去年11月新一轮制裁生效后，伊朗方面并不服软，并高调向美方“秀肌肉”，以显示其不惧怕美方压力，例如威胁封锁战略水域和海湾石油输出的咽喉通道霍尔木兹海峡；在波斯湾进行了军事演习，不断展示、列装其自主研发的各类新式武装和先进装备等等。

伊朗国防部长哈塔米本月7日表示，面对美国的威胁，伊朗不会保持沉默，他还指控美国和以色列一直不断对伊朗发动网络攻击。

1月5日，伊朗海军少将穆哈达姆在接受伊朗伊斯兰共和国通讯社采访时透露说，伊朗将于今年3月下旬把最新型的战舰部署到大西洋，进行为期5个月的巡航任务。据悉，伊朗这支远征舰队将包括一艘新型隐身导弹驱逐舰“萨汉德”号，以及排水量3.3万吨的军舰“哈尔克”号。中东媒体认为，伊朗此举是在向美国“叫板”，显示力图摆脱美国制裁、围堵的决心和信心。

局势发展引担忧

布鲁金斯学会中东政策研究中心高级研究员苏珊娜·马洛尼分析称，2019年春季，世界能源市场的供给可能上升，这将使华盛顿能够尝试进一步压低伊朗石油出口，随之而来的将会是两国间更多的摩擦和对抗。

华盛顿近东政策研究所高级研究员迈克尔·辛格认为，仅让伊朗重回到谈判桌这一点，美国当前还没有取得任何进展，也没有一条明确的道路可以通往这个目标。从长远看，美国的单边施压政策几乎不可能奏效。

瓦坦卡认为，目前美国对伊朗政策提出了太多目标，几乎涵盖了所有方面，且充满模糊性。美国政府在对外政策上摇摆不定，自我矛盾之举多次上演。这些都增加了局势发展的不确定性。

阿联酋《宣言报》分析称，美国不断加大对伊朗的制裁力度，一步步把伊朗逼到死角，将令局势转圜的空间越来越小，美伊关系有进一步恶化的趋势。

舆论分析指出，美国今年不会轻易改变对伊朗施压政策，而伊朗面对制裁也不会屈服，将继续在国际舞台和地区事务中与美国针锋相对。未来美伊交锋恐怕会更激烈，一旦引发外溢效应，地区局势以及美国与欧洲盟友关系也将不可避免受到影响。

（本报华盛顿、开罗1月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 17 版）

(责编：冯粒、樊海旭)