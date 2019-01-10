被控涉嫌“政治暗杀” 伊朗情报机构和个人遭欧盟制裁

在多个成员国指控伊朗情报机构在其领土谋划乃至实施“政治暗杀”后，欧盟9日正式对伊朗情报机构和两名伊朗公民实施制裁。

据欧洲理事会当日发布的公报，为回应近期在欧盟境内挫败的“袭击事件”，欧盟决定将伊朗情报和安全部内部安全局和两名伊朗公民列入“欧盟恐怖分子名单”，据此冻结他们在欧盟境内的资金和财产，禁止欧盟个人和实体向他们提供资金或其它经济援助。

对于遭到制裁的两名伊朗公民，公报仅列出姓名、出生年月、护照号等信息，未公布两人的身份和头衔，但据多家媒体报道，其中一人为伊朗情报和安全部高层官员，另一人为前伊朗驻奥地利大使馆外交官，去年夏天因涉嫌谋划“暗杀”流亡法国的伊朗反对派人士被捕，现在比利时羁押候审。

9日欧盟实施制裁前夕，荷兰等欧盟成员国公开指控伊朗在其领土谋划乃至实施“政治暗杀”。8日荷兰外长和内政部长联名致函国会，明言荷兰情报机构的调查显示，伊朗当局涉嫌在2015年和2017年“暗杀”两名已入籍荷兰的伊朗反对派人士。

在法国“暗杀未遂”事件中，除前伊朗驻奥地利大使馆外交官被捕，比利时当局还逮捕两名携带炸药和爆炸装置的伊朗裔比利时公民，怀疑嫌犯企图借伊朗反对派人士在巴黎近郊集会之际发动炸弹袭击。

此外，去年10月末丹麦公开指控伊朗当局涉嫌谋划“暗杀”一名旅居丹麦的伊朗反对派人士，并在事后召回丹麦驻伊朗大使；半个多月后，欧盟外长会开始就伊朗当局涉嫌“政治暗杀”商议制裁措施。

自2015年7月伊核协议达成以来，这是欧盟首度对伊朗个人和实体发起制裁。对此伊朗外交部9日表示强烈谴责，声言欧盟制裁伊朗的决定“没有逻辑”且“令人惊讶”，其做法“缺乏根据”。(德永健)

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