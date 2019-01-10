不满政府“反劳工”政策！两亿印度人罢工要提高低保

据印度新德里电视台报道，为抗议莫迪政府提出的公共部门企业私有化、拟修订《工会法》等一系列“反劳工”政策，印度全国总工会8日发起全国大罢工，10个印度全国性行业工会组织参与。罢工活动预计为期两天，工会称全印有约2亿人参与了此次的抗议活动。

罢工参与者要求提高最低工资和养老金、加强社会保障和失业救助等。印度全国总工会领导人表示，工人参与罢工的积极性非常之高，表明了对政府政策的愤怒和不满，罢工得到了几乎所有主要的政府机构职员以及银行、保险、电信和其他服务部门雇员的支持。罢工在哈里亚纳邦、恰蒂斯加尔邦、旁遮普邦、拉贾斯坦邦等规模最大。

“政府没有能够创造足够的就业机会，并严重忽视了工会的诉求”，罢工组织者之一、全印度工会大会秘书长科尔对当地媒体表示，“自2015年9月2日的全国性罢工以来，财政部长贾特利领导的劳工问题工作小组并没有召集任何工会组织进行讨论”。

但《印度时报》9日报道称，部分地区的抗议活动演变成暴力事件，并造成人员伤亡。西孟加拉邦、奥里萨邦、喀拉拉邦都发生不同程度的打砸商铺，甚至抢劫银行等恶性案件。新闻画面显示，抗议者在西孟加拉邦街头焚烧轮胎，打砸公共设施。也有部分商店店主在门前挂出“向罢工说不”字样的海报，坚持在罢工中继续营业。

与此同时，8日晚，经过4个半小时超长辩论，印度人民院(下院)以323票赞成4票反对的结果，通过一项具有标志性的宪法修正案。该修正案计划为“种姓和宗教中的经济弱势群体”提供10%的教育和政府工作配额。莫迪事后在社交媒体上表示，“(通过修正案是)具有里程碑意义的时刻，此举确保每个穷人，无论种姓和信仰，都能过上有尊严的生活”。但反对党国大党质疑其“是为了博取政治噱头”。

种姓配额失调一直是当地社会矛盾的一大根源。印度政府在公共部门给予底层种姓族群一定配额的工作，旨在为印度最贫穷和最边缘化的群体提供平等的机会。但此举也引起其他“高种姓”族群的强烈不满。（记者 胡博峰）

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