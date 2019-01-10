特朗普借电视讲话强调边境危机，众议院议长：他必须停止“挟持”人民

在政府“关门”进入第18天、边界墙拨款谈判僵持不下之际，美国总统特朗普于美国东部时间8日晚9时，在白宫总统办公室就边境安全发表电视讲话。在这场持续9分钟的讲话中，特朗普虽然没有如之前宣称的那样“宣布国家进入紧急状态”，但数度强调美国处于“人道与安全危机”，称修建边界墙对国家安全至关重要，呼吁国会议员为建墙提供资金，结束政府部分“停摆”的局面。舆论认为，特朗普的讲话表明，他不准备就建墙问题让步。

据美媒报道，8日晚的讲话是特朗普担任总统近两年来首次在总统办公室发表电视讲话。他首先大谈边界墙对美国国家安全的重要性，称美国已没有多余空间来容纳非法移民，也没有办法将这些人迅速遣返回国。特朗普举例说，造成每周300名美国公民死亡的海洛因，有90%是从美国南部涌入的；多年来，约有数千名美国人被非法移民残忍杀害；上个月，有两万名儿童移民非法入境美国，这些儿童成为不法分子和犯罪团伙的棋子。“这是一场人道主义危机——一场内心和灵魂的危机。我决意结束这一周而复始的折磨。”特朗普说。

接着，特朗普试图为边界墙计划辩护。针对“边界墙不道德”的指责，他类比说：“有钱的政客为何要在自家周围建墙和栅栏呢？”特朗普称，建造边界墙的建议由执法机构和国土安全部的专业人员提出，边界墙能够帮助他们完成保护美国安全的使命。建墙的收益远不止57亿美元，因为仅非法毒品每年就给美国带来5000亿美元损失。而且这道墙的成本很快就能从美墨新贸易协定中收回。墨西哥总统奥夫拉多尔9日表示，他不会参与有关边界墙的讨论，这是美国内部的政治事务。

特朗普还将政府部分机构“关门”的责任全部推给民主党，称民主党人拒绝为边境安全提供资金是政府“停摆”的唯一原因。他指责参议院民主党领袖舒默曾和多名民主党人一再呼吁建一堵实体墙，“可我当了总统，他却改变了主意。”特朗普在讲话的最后强硬表示，国会必须通过美墨隔离墙拨款法案，这事关对与错、正义与非正义。他表示，自己已邀请国会领袖9日在白宫会谈，希望各方能超越党派斗争解决问题。据了解，特朗普还计划于10日亲自前往南部边境。

特朗普的讲话随即遭到舒默和民主党籍众议院议长佩洛西的回击。舒默称，特朗普未能兑现其承诺，让墨西哥为建造这堵不必要的边界墙付款。总统不能因为自己的要求没有得到满足就关闭联邦政府。任何一位总统都不应为所欲为，伤害美国民众，让政府重新开放的办法很明显，就是将政府关门问题和边境安全问题分开看待。佩洛西则表示，特朗普必须停止“挟持”美国人民，停止制造危机，重新开放政府。

不少美国媒体分析认为，当前美国国会和白宫就边界墙的斗争已进入白热化。特朗普的讲话表明，他希望赢得舆论对修建边界墙的支持，让公众相信边境局势是美国当前面临的真正危机，建墙是解决非法移民问题的唯一明智之举，并试图利用这一讲话将民众的注意力从政府“关门”转移到边境安全上来。他正在动用自己的政治资本来实现竞选时的承诺，但他对边境危机的描述存在可信度问题。《华盛顿邮报》和《纽约时报》甚至指出其讲话含有多个数据错误，极具误导性。例如，虽然专家认为南部边境存在严重问题需要解决，但近20年来，非法入境移民实际上已在下降。大多数海洛因是通过合法口岸进入美国，而非通过南部边境进入美国。

而特朗普之所以没有在讲话中宣布国家进入紧急状态，是因为这一决定将带来法律方面的挑战，此外，也不清楚在紧急状态下如何获得资金。不过，据消息人士透露，特朗普或许会在未来几天先与民主党人谈判，然后再宣布国家进入紧急状态以结束政府“关门”危机。（记者 张梦旭 莫然）

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