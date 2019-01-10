这次非同寻常的中美谈判 这三个细节很耐人寻味

外交无小事，尤其是在一些重大焦点时刻。

一个动作，一句话语，一种姿态，有时都有着丰富的内涵，传递出意味深长的信号。

这次非同寻常的中美副部级磋商，最终应该是取得了积极的进展。美方率先公布了一个声明，粗粗看了一下，干货不少，确实来之不易；复盘这次谈判，不少细节更是耐人寻味。

至少三个吧：

细节一，谈判由两天延长到两天半。

按照双方对外公布的信息，这次副部级谈判，原定就两天：即北京时间7日和8日。

时间一分一秒过去，到8日晚些时候，仿佛空气都有些凝结了，但结果迟迟没有出来，很多人都很焦虑，谈判到底怎么样了？是不是谈崩了？

最后的结果，就是谈判延长半天。

这不是一次普通的谈判，双方参加的有数十个部门的约两百名官员。

用一位知情人士的话说，双方是加班加点谈、白天黑夜谈，但要谈的太多了，所以，7日8日两天没有谈完，最终，双方决定，9日接着谈。

这说明什么？

这显然是一个积极的信号，说明双方这次都有意愿认真谈，也都有意愿达成协议。所以，才有了最终的积极进展。

细节二，刘鹤副总理突然出现在会场。

有一张图片，这两天在社交媒体上流传颇多。系红领带的刘鹤副总理面带微笑，出现在7日的会谈现场。对面的美方一名官员，显然很是高兴，似乎还正在鼓掌。

这个细节，也被很多外媒所关注，认为“非常意外”。因为这毕竟是副部级会谈，而刘鹤是副国级。外界事先真没想到，他会出现在这个地方。

怎么看？

有各种解读。但自认为最靠谱的，还是许多外媒都提到的一点：这个非同寻常的举动，反映的是中方对谈判的重视和诚意，这也是给予美方的一种高规格礼遇。

另一个细节，也很有意思。北京时间8日晚上，就在各方焦急等待谈判进展之时，那边是华盛顿时间8日凌晨，特朗普突然发了一条推特，很简短，只有七个单词，翻译过来就是：

与中国的谈判进展非常顺利！

这说明什么？

应该也很简单，这次谈判虽然在北京，但美国上下也高度关注，白宫也密切跟踪着事态进展，也试图第一时间向外界释放积极信号。

细节三，这其实是一次坦诚、深入和富有成效的谈判。

据消息人士透露，虽然谈判一度很胶着，但总体而言，这是一次坦诚、深入和富有成效的谈判。

按照美方公布的信息，美方期望降低对华贸易赤字，中方同意进口相当数量的美国农产品、能源产品、制成品、其他商品和服务。

怎么看？

必须看到，中国对美有巨大顺差，这是不争的事实。因此，多进口一些美国的好东西，这也有助于满足中国人民对美好生活的需要。对于中方的一些关切，美方也作出了某种让步。

此外，综合各方透露的信息，美方在这次谈判中还提出了一系列问题，涉及强迫技术转让、知识产权保护、非关税贸易壁垒、网络窃取商业机密多个领域。

美方提出的一些结构性诉求，乍一看似乎咄咄逼人，但仔细想，这正是我们深化改革开放所需要做的。

事实上，在中美贸易战不断升级的同时，中国一直在有条不紊地深化改革开放事宜。一年内四次主动降低关税，首届上海进博会上万商云集，都是明证。世界银行最新的《营商环境报告》，中国排名较前一年上升了32位。

中国的进步，真不是自吹的。

贸易战两败俱伤，没有赢家，中国当然会蒙受损失，美国自然也不能全身而退。最近包括美股股市在内的全球股市，发生剧烈震荡，已经充分说明了一点。

最终，双方还是又回到了谈判桌前，通过坦诚深入的磋商，取得了积极进展。

还是中国的那句老话说得好：和气生财。这就对了！

最后，再说两句吧：

第一句：

这是一场智斗，双方见招拆招。但真要向中美双方团队致敬，他们这次都肩负着巨大的压力，都展现了高超的智慧，目前的积极进展，也让整个世界大舒了一口气。当然，这还只是一个开始，更艰苦的谈判还在后面。

第二句：

对于最近的积极变化，我们要保持理性；对于很可能的波折，我们更要保持平常心。这才是一种成熟的大国心态。但更要看到，危机危机，总是危中有机。这个世界，就没有我们迈不过去的坎，就没有中国人不能化为机遇的挑战。（来源：“牛弹琴”微信公众号）

(责编：曹昆、樊海旭)