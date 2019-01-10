文在寅任命驻华大使为新幕僚长 9日零时正式就职

韩国总统文在寅8日下午改组幕僚团，任命3名新成员。其中，韩国驻华大使卢英敏改任青瓦台秘书室室长、即幕僚长，将在9日零时正式就职。

【幕僚换血】

韩国总统府青瓦台8日下午宣布，总统文在寅的幕僚团更换3名成员。其中，驻华大使卢英敏为新任青瓦台秘书室室长，前国会议员姜琪正为新任政务首席秘书，韩国文化广播电台前评论员尹道汉为新任民政首席秘书。

卢英敏1957年生于忠清北道清州，毕业于延世大学，连任3届国会议员。他1999年涉足政坛，2012年总统竞选期间出任文在寅的秘书室室长。

2017年总统竞选中，卢英敏充任文在寅竞选团队选举对策委员会组织本部长，主要分管帮助文在寅拉票。2017年10月，卢英敏赴中国，就任韩国驻华大使。

一些分析师认为，鉴于卢英敏、姜琪正和尹道汉属于“亲文”阵营核心人物，这次改组后，总统幕僚团中“亲文”派主导地位将加强，有利于政府加快各项改革进程。

这3人的任命无需经由国会听证会表决通过。

文在寅今年将迎来5年任期的第3年。青瓦台高级官员说，改组幕僚团后，文在寅10日将在青瓦台举行新年记者会，而后在春节前后改组内阁。

【走马上任】

卢英敏8日返回韩国，9日零时正式就职。他8日晚些时候在青瓦台发表讲话说：“我实际上在许多方面存在不足，这是我不敢接受这一职位的原因。我打算倾听他人，弥补不足。我承诺，我将倾听所有人的声音……”

韩国外交部发言人鲁圭德8日在记者会上说，卢英敏离开驻华使馆后，使馆工作不会出现空白。按他的说法，大使不在期间，临时代办将负责使馆事务，不会影响外交工作。

就驻华大使继任者，鲁圭德回应，现阶段不适合谈及具体人选。

当天早些时候，青瓦台秘书室室长任钟皙发表“离别感言”，呼吁媒体记者和民众继续支持文在寅。他说：“文在寅政府可能没有很好地满足民众的期望，但过去20个月，总统的决心从来没有动摇。”

按任钟皙的说法，韩国今后可能在国内外面临更多困难和挑战。他呼吁大家继续支持文在寅，一起渡过难关。

青瓦台没有公布任钟皙的去向。媒体普遍猜测，任钟皙可能参加2020年国会选举。（张旌）（新华社专特稿）

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