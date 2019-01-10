韩法院批准就劳工案扣押日企资产 涉及8.1万股股票

韩国大邱地方法院浦项分支机构8日宣判，同意日本殖民时期遭强征劳工案原告申请，扣押被告、日本新日铁住金公司在韩国部分资产。

4名韩国人向在第二次世界大战期间强征他们做苦力的日本新日铁住金公司索赔，后者一直没有支付赔偿。韩国大法院、即最高法院2018年10月30日裁定，维持首尔高等法院2013年7月所作判决，即认定新日铁住金曾把上述4名韩国人强掳至日本做苦力，应当向他们每人赔偿1亿韩元（约合61万元人民币）。

原告律师团去年底向大邱地方法院提出申请，要求扣押新日铁住金公司与韩国浦项制铁公司合资企业中前者所占的部分股份。

新日铁住金公司持有这家合资企业大约234万股股票，市值大约为110亿韩元（6703万元人民币），律师团要求扣押其中大约8.1万股股票。

大邱地方法院浦项分支机构一名官员说，法院正在把相关文件交给这家合资企业。一旦判决生效，新日铁住金公司将失去这部分股份的处置权。

日本广播协会报道，新日铁住金公司方面说，打算就如何回应法院判决继续与日本政府磋商。（张旌）【新华社微特稿】

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