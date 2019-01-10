欧盟制裁伊朗 指认其图谋在欧洲发动袭击

欧洲联盟8日决定制裁一个伊朗情报机构和两名情报官员，原因是荷兰、丹麦和法国指认伊朗方面图谋在欧洲发动袭击。

为维持伊朗核问题全面协议，欧盟先前尽量避免对伊制裁。伊朗否认关联三国所述袭击，指认欧洲国家窝藏恐怖分子，制裁将损害伊欧关系。

【冻结资产】

欧盟成员国外交部长8日在比利时首都布鲁塞尔欧盟总部开会，同意制裁。据丹麦外交部发布，欧盟“恐怖分子名单”加入了伊朗情报和安全部内部安全局及其主管赛义德·哈希米·穆加达姆和伊朗驻奥地利外交官阿萨杜拉·阿萨迪。

穆加达姆身处伊朗，阿萨迪现在比利时接受拘押。制裁定于9日生效，制裁内容之一是冻结那些实体和个人在欧盟境内的资金和资产。

丹麦外交大臣安诺斯·萨穆埃尔森在社交媒体写道，欧盟制裁释放“强硬信号”，“我们将不会容忍欧洲发生那类行为”。

荷兰政府8日指认伊朗方面涉嫌在荷兰境内刺杀两名伊朗裔荷兰公民。其中一人2015年在阿尔默勒市遇害；另一人对伊朗内外政策持不同政见，2017年在海牙家门前遭不明身份的枪手射杀。

丹麦去年10月30日指认伊朗情报部门图谋在丹麦袭击一名伊朗反政府武装头目，当天宣布召回驻伊大使。这名头目所属反政府武装关联伊朗南部胡齐斯坦省首府阿瓦士去年9月22日发生的阅兵式袭击。

比利时检察部门去年7月说，一对伊朗裔比利时夫妇被捕，涉嫌密谋袭击伊朗境外反政府组织“伊朗人民圣战者组织”同年6月30日在法国首都巴黎郊区组织的集会。法方随后冻结穆加达姆、阿萨迪以及伊朗情报和安全部国内安全局在法资产。比方认定阿萨迪是那对夫妇的“联系人”。

【伊朗否认】

伊朗方面否认卷入欧洲国家所述袭击，说那些指责旨在损害欧盟与伊朗的关系。

“指认伊朗无法让欧洲推卸窝藏恐怖分子的责任，”伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫8日在社交媒体写道，“欧洲国家，包括丹麦、荷兰和法国，窝藏伊朗人民圣战者组织成员。”

伊朗人民圣战者组织是伊朗全国抵抗委员会的主要组成部分，1965年组建，成员流亡海外，长期施用暴力手段。伊朗政府把这一反政府武装和伊朗全国抵抗委员会列为恐怖组织。美国和欧盟2012年以后不再把这一组织列为恐怖组织。

伊朗先前回应比利时逮捕伊朗裔夫妇，说伊方与袭击图谋无关；未遂袭击由伊朗人民圣战者组织“自导自演”，企图损害伊欧关系。

【影响协议？】

这是欧盟自2015年7月伊核协议达成以来第一次制裁伊朗。

荷兰政府8日说，荷方和英国、法国、德国、比利时官员会晤伊朗官员，对“伊朗可能卷入发生在欧洲的敌对行径表达严重关切”。如果伊方不配合欧洲方面的调查，不排除施加新的经济制裁。

路透社解读，对欧盟而言，对伊施加经济制裁依然“敏感”。

丹麦外交大臣萨穆埃尔森当天说，考虑伊核协议现状，一些欧盟国家“犹豫”是否对伊朗施加制裁。他没有指明是哪些国家。

“只要他们（伊朗）遵守承诺，我们会留在伊核协议内，”萨穆埃尔森说，“挽救协议符合欧洲国家的利益。”

美联社报道，欧盟制裁可能让欧洲国家挽救伊核协议的努力变得“复杂”。欧洲国家一方面劝说伊朗留在协议中，另一方面因为与协议无关的“罪行”而惩罚伊朗，艰难求平衡。

萨穆埃尔森说，欧盟决定制裁伊朗以前曾与美方官员“通气”。美国国务卿迈克·蓬佩奥“强烈支持”制裁伊朗，认为制裁释放绝不容忍恐怖主义的清晰信号，说美方与欧洲盟友站在一起。

伊朗方面先前警告，如果欧洲国家无法保护伊朗的贸易和金融利益，伊朗可能退出伊核协议。（包雪琳）（新华社专特稿）

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