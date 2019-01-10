美国斡旋卡塔尔危机特使安东尼·津尼被曝请辞

美国媒体8日披露，美国国务院斡旋卡塔尔断交风波的特使安东尼·津尼已经辞职。

津尼同时参与组建获称“阿拉伯版北大西洋公约组织”的“中东战略联盟”。就津尼请辞，美国国务院发言人说，美国将继续致力于组建“中东战略联盟”。

【辞职】

津尼告诉美国哥伦比亚广播公司新闻部，他意识到自己无法帮忙化解断交风波，因为地区领导人“无意接受”美方提议实施或协助执行的“具备可行性的调解努力”。

津尼认定，没有必要再参与组建“中东战略联盟”。他受命向地区领导人介绍这一安全联盟概念，特朗普政府内其他成员正推进此事。

路透社报道，“中东战略联盟”由美国联合沙特阿拉伯、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、阿曼、巴林、埃及和约旦等国，在安全、政治和经济领域对抗伊朗。

津尼是退役海军陆战队四星上将，曾任美军中央司令部司令，在前总统乔治·W·布什任内出任美国中东问题特使。

在现总统唐纳德·特朗普政府内，他受命斡旋化解卡塔尔断交风波，寻求组建获称“阿拉伯版北约”的“中东战略联盟”。

一名不愿公开姓名的美国国务院官员将津尼离职称作“软辞职”。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，对卡塔尔实施禁运和封锁。卡塔尔政府否认这些指认。这场断交风波迄今没有明显缓和迹象。

【换人】

就津尼辞职一事，美国国务院回应说，感谢津尼所作贡献，同时确认美国国务院将继续牵头组建“中东战略联盟”。如果有需要，津尼依然会向国务院提供咨询。

国务院发言人罗伯特·帕拉迪诺说，津尼的任务是“协助推介‘中东战略联盟’概念，与地区领导人开始对话”。“感谢他的努力，这正在发生，进展良好。”

按照美国哥伦比亚广播公司新闻部的说法，津尼先前接受美国国务卿中东问题特别顾问的工作，是应时任国防部长詹姆斯·马蒂斯和时任国务卿雷克斯·蒂勒森要求。两人已因与总统特朗普的意见分歧去职。

之后，津尼与前总统国家安全事务助理赫伯特·雷蒙德·麦克马斯特等人协调工作，然后是现任总统国安助理约翰·博尔顿。津尼说，他与这些人的工作关系“极好”。

除津尼和马蒂斯等人外，前白宫办公厅主任约翰·凯利以及分管协调多国联盟打击极端组织“伊斯兰国”的前美国总统特使布雷特·麦格克已脱离特朗普政府。（海洋）（新华社专特稿）

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