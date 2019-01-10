墨西哥政府严打“偷油” 派军队把守国营油企

墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔就任“第一把火”是出动军队，打击燃油偷盗现象。他8日在例行记者会上说，打击效果明显，日均失窃油量从787车减少至177车。

只是，一些炼油厂和输油管道暂时关闭，部分地区一度出现“油荒”。

【发现“软管”】

洛佩斯去年12月1日就职，随后派遣数以千计士兵把守国营企业墨西哥石油公司旗下炼油和输油设施，一旦发现“漏油”迹象，即予以关闭，追查漏油源头。

过去，墨西哥政府指认“燃油黑市”由贩毒集团等犯罪团伙操控。洛佩斯上任后说，与犯罪团伙相比，一个“腐败官员网络”直接从墨西哥石油公司监守自盗，所造成损失大得多。

洛佩斯8日说，军方在墨西哥中部汽车制造业重地瓜纳华托州发现一条3公里长偷油“软管”，用于把萨拉曼卡炼油厂储油罐内的油引导至一处秘密储藏地。

墨西哥一个加油站经营者协会的会长胡安·巴勃罗·冈萨雷斯告诉路透社记者，墨西哥石油公司7日一度重新开放萨拉曼卡炼油厂一条输油管道，几小时后再次关闭，缘由是石油公司人员探测到管道内出现压力下降迹象，认定偷油贼发现恢复输油后，打开偷油阀门。

这家炼油厂门口可见运载士兵的军车进出，油罐车出入厂区需接受士兵检查。

【暂时“油荒”】

部分炼油厂和输油设施接受检查期间，包括瓜纳华托州在内，至少6个州油品供应一度短缺。

一些批评者说，总统说“失窃的油少了”，是因为“可偷的油少了”，为防止偷油而关闭输油设施，就像是为防止抢劫银行而关闭银行。

洛佩斯承认，关闭设施确实引发一些抱怨，但短缺现象不普遍。他呼吁民众不要出于“恐慌”而抢购油品，认为短缺问题出在分销环节，而非供应。

他说，政府正在调查关联燃油分销业务的前任政府官员，以确定他们是否参与“燃油黑市”。调查对象包括墨西哥石油公司前安全主管和一名与前总统恩里克·培尼亚·涅托“亲近”的将军。

他说：“这一切不是白费功夫，我们会终结腐败。”

不清楚新政府打击“偷油”是否会影响燃油进口。墨西哥是美国能源产品的头号出口目的地，平均每天从美国进口140万桶油，占美国海外销售总量将近四分之一。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)