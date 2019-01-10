发薪日前，特朗普为“筑墙”喊话 遭遇斥责

美国联邦政府雇员今年第一个发薪日前3天，白宫直接向民众“喊话”，为筑造西南部边境“隔离墙”争取支持，把部分政府部门关门归咎于民主党人，给予可能领不到薪水的政府雇员以“交待”。

【渲染危机】

美国东部时间8日晚9时（北京时间9日10时），总统唐纳德·特朗普在白宫椭圆形总统办公室发表电视讲话，语气低沉，表情凝重。

除了与先前一样，把筑造“隔离墙”拔高为国家安全需要，特朗普把美国与墨西哥边界出现的移民潮称作“越来越严重的人道主义危机”。他说，非法移民的未成年子女遭犯罪团伙利用，三分之一的女性非法移民在墨西哥境内向墨美边界行进的路途中遭到性侵犯。

他要求国会拨款57亿美元，用于建造边境“隔离物”。这一提要求招致民主党人强烈反对，包含筑墙费用在内的拨款法案因而无法通过。联邦政府四分之一机构从去年12月22日起关门，殃及大约80万雇员。

电视镜头前，他把政府“关门”归咎于民主党人不认可保障边境安全，呼吁选民给联邦议员打电话，让国会按他的思路推进拨款法案。

尽管本月4日威胁援用总统权限、宣布紧急状态，以绕过国会、直接建造边境“隔离墙”，特朗普8日没有提及紧急状态。

【遭遇斥责】

一般而言，白宫椭圆形办公室电视讲话是美国总统最为郑重的讲话形式。

因担心特朗普以不实信息影响民意，总统讲话结束后，民主党籍众议院议长南希·佩洛西和参议院民主党领袖查克·舒默随即“出镜”，实时回应特朗普的指责，宣示民主党人的主张。

两人指认特朗普“歪曲”边境安全现状，敦促他让政府“重新开门”，让联邦政府雇员领到工资。

佩洛西说，特朗普威胁让政府关门数月甚至数年，拒绝在不包含筑造费用的拨款法案上签字，执迷于向国会索要筑造费用。她认可增派边境管理人手、使用新型检测设备等手段加强边境管控。她向特朗普喊话：“总统必须停止……捏造危机，必须让政府重新开门。”

舒默说：“特朗普刚刚利用椭圆形办公室这一舞台背景，制造危机，煽动恐慌，转移外界对政府内部一团糟的注意力……”

他认为，“美国的标志是自由女神像，而不是3英尺（9.1米）隔离墙。”

【薪水成疑】

截至8日，部分联邦政府机构关闭18天。如果国会再不批准拨款法案，这些机构的雇员11日将在新年第一个发薪日领不到工资。

美国媒体报道，这次联邦政府“停摆”波及面不及先前几次；有前面几次“停摆”铺垫，大约80万名政府雇员迄今所获“同情”有限；但是，发薪日如果无薪可领，这些雇员将陷入困境，且不说日常养家糊口之需，单纯“月供”支付房产抵押贷款所需就足以触发连锁反应。

部分共和党籍议员同样不赞成就筑墙费用与民主党人“较劲”。白宫证实，特朗普和副总统迈克·彭斯定于9日赴国会，与共和党领袖商议拨款法案。

作为美国跨党派团体，全国州长协会8日早些时候在一份声明中说，政府关门不能成为谈判筹码。协会民主党籍主席、蒙大拿州长史蒂夫·布洛克和共和党籍副主席、马里兰州长拉里·霍根在声明中呼吁总统和由民主党控制的众议院尽快结束政府“停摆”状态。

路透社和益普索集团一项联合民意调查显示，就联邦政府“关门”，51%的调查对象责怪特朗普，7%怪罪共和党，32%指认民主党应承担责任。调查时间为本月1日至7日。相比上月21日至25日民调，责怪特朗普的美国人增加4个百分点。（杜鹃）（新华社专特稿）

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