日本拟购无人岛供美军航母舰载机模拟起降训练

日本知情人士9日披露，政府打算出资大约160亿日元（约合10亿元人民币）购买鹿儿岛县一座无人岛，供美军驻日部队做航空母舰舰载机模拟起降训练。

日美两国政府2011年选定鹿儿岛县马毛岛作为美军航母舰载机起降训练的备选地。马毛岛位于九州岛以南，隶属鹿儿岛县西之表市，面积大约8平方公里，土地所有权归首都东京一家企业。

共同社、《读卖新闻》等日本媒体以政府人士为消息源报道，政府与那家企业的购地协商进入最后阶段，最快本周内草签合同。

美军航母舰载机最初在神奈川县厚木基地的陆地模拟甲板、做起降训练，训练产生巨大噪音，基地周围日本居民不堪其扰。从1991年起，训练地点改为东京以南大约1000公里的硫黄岛。

不过，硫黄岛天气恶劣时，美军会返回厚木基地或在青森县三泽基地训练，继续引发当地民众不满。另一方面，由于硫黄岛距离部署航母舰载机的岩国基地大约1400公里，需要紧急降落时只能在海上降落，美国方面希望尽快搬往新的训练基地。

《读卖新闻》报道，日本政府购岛后，将建设自卫队设施，可以与美军共同使用。马毛岛还可能同时作为美军驻冲绳县普天间基地“鱼鹰”式倾转旋翼机的训练场地。

日本防卫省在2019财政年度预算中申请大约6亿日元（3770万元人民币）用于为向马毛岛搬迁训练场地做环境影响评估。内阁官房长官菅义伟9日说：“正在考虑在西南地区新建自卫队设施，作为航母舰载机训练候选场地，以完善那一地区的防卫体制。”

西之表市市长八板俊辅说，即使日本政府与土地所有方签署购地合同，西之表市也会寻求比战机训练更合适的方式利用马毛岛。（刘秀玲）【新华社微特稿】

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