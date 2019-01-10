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中核集团向恰希玛核电站周边贫困小学捐赠物资

2019年01月10日07:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡1月9日电（记者 丁雪真）1月8日，中核集团在巴基斯坦旁遮普省缅瓦里地区举办捐赠仪式，向恰希玛核电站项目周边5所贫困小学捐赠了400余份学习用品和办公桌椅。当天，巴基斯坦原子能委员会、缅瓦里地区政府和中核集团代表以及400余名师生参加了仪式。

巴基斯坦原子能委员会核电委员赛义德?拉赫曼在致辞中表示，“一带一路”倡议为巴基斯坦带来了历史上最重要的发展机遇，中巴经济走廊建设为巴基斯坦注入了新的活力，带来了新的经济增长点。赛伊德说，双方的友好合作使得巴基斯坦社会和人民持续从中受益，中方对当地社会福利事业的贡献为许多贫困学生带来希望。

旁遮普省缅瓦里地区副行政长官肖艾布?贾杜恩表示，恰希玛核电站投运以来，有效缓解了巴基斯坦的电力短缺问题，同时项目直接为当地提供近1万多个工作岗位，为当地经济社会发展做出了突出贡献。

据介绍，恰希玛核电站目前已投运4台核电机组，总装机容量133万千瓦，已累积为当地贡献了约640亿千瓦时安全、经济、可靠的清洁电力，被巴基斯坦政府誉为“南南合作典范”。目前，中核集团自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”海外首堆项目——卡拉奇核电K-2/K-3项目（百万千瓦级）建设工作正在顺利进行。中巴核电项目合作已累积为巴基斯坦提供了4万多就业岗位，培养了大批工程技术人员。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)
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