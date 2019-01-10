■“欧洲实现现代化用了上百年的时间，但中国只用了40年就取得了如此巨大的成就，改革开放的经验更是一笔宝贵的财富。”

■“创新是改革开放的生命，中国鼓励并大力支持创新，这体现出中国共产党和中国政府的魄力与担当。”

■“随着‘一带一路’倡议的提出，中国的开放进入了一个新的阶段。”

波兰国家铁路股份有限公司董事会主任代表拉德克·佩费尔是波兰知名的“中国通”。去年6月，他卸任亚洲基础设施投资银行（亚投行）波兰董事一职返回波兰。在亚投行工作的两年，让他对中国的改革开放有了新的观察，也对“一带一路”倡议有了更加深刻的认识。

一见面，佩费尔首先向记者讲述了最近去中国重庆出差时的感受：“我第一次去中国的时候，三峡大坝还在修建。最近再去重庆，那段修建史已经完整地呈现在三峡博物馆里了。时光飞逝，很多东西瞬间就变成了历史。我相信，回顾历史时，中国改革开放是人类历史的重要篇章。”

2000年，佩费尔作为留学生第一次前往中国，当时中国正准备加入世界贸易组织，进一步融入世界。中国沿海城市的发展让他印象深刻：“我当时在广州读书，广州及其附近城市有大批的工业园区在建设，到处都是年轻的创业者，我看到的是一个充满活力的中国。”

佩费尔认为，中国改革开放令人印象深刻的地方有三点，一是庞大且优质的基础设施建设，二是全方位多层次宽领域的对外开放格局，三是能平稳承受快速的发展带来的人口、资源等压力。“欧洲实现现代化用了上百年的时间，但中国只用了40年就取得了如此巨大的成就，改革开放的经验更是一笔宝贵的财富。”他说。

“中国改革开放在地区发展、产业结构、经济发展与社会稳定的关系上都取得了很好的平衡。创新是改革开放的生命，中国鼓励并大力支持创新，这体现出中国共产党和中国政府的魄力与担当。”佩费尔说。

近几年，由于参与亚投行的工作，佩费尔去中国西部的次数明显增加。谈起成都、重庆、西安等城市，他如数家珍。“中国改革开放是全方位的，中国西部城市这几年的发展速度让人惊叹，每次去我都会发现城市发生的巨大变化。这也是中国改革开放的一个重要特色——发展更加均衡。”

“随着‘一带一路’倡议的提出，中国的开放进入了一个新的阶段。”佩费尔说，“中国的发展经验，如基础设施建设、清洁能源、互联网产业等，对欧亚大陆有很多启发意义，更重要的是对相关产业发展有引导作用。”

“中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，不可否认，中国的发展还有很大的空间。中国的产业结构调整和中西部地区的发展在未来仍将为中国发展提供动力，这也是世界经济的重要机遇。波兰是‘欧洲的十字路口’，是‘一带一路’沿线的重要节点国家。波兰正在加快经济发展步伐，与中国的关系和贸易对波兰未来的发展非常重要，相信两国合作将会有更加广阔的空间。”佩费尔说。

（本报华沙1月9日电）

《 人民日报 》（ 2019年01月10日 03 版）

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